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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin mesajı!

Erdoğan, "Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız operasyon başarıyla sürüyor. Tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcudur.'' dedi.

''KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ''

Zeytin Dalı harekatıyla ilgili konuşan, "Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız operasyon başarıyla sürüyor. Bölgenin asli sahipleri ile TSK güçlerinden oluşan birlik adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Silahla donatılan terör örgütünün son mensubu etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecek. Tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcudur.' Teröristlerin kökünü kurutacağız'' dedi.

''BİZİ İŞGALLE SUÇLAMAYA ÇALIŞIYORLAR''

''Sınır ötesi tehditler önemlidir.'' diyen Erdoğan, ''Biz Suriye'deki Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını en az kendimizinki kadar önemli görüyoruz. Birileri fitne kazanını kaynattı, dört bir koldan saldırıyorlar. Bu operasyonu Afrin'deki Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye, bizi işgalle suçlamaya çalışıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

''AFRİNDE DE AYNISI OLACAK''

Erdoğan, ''Fırat Kalkanı'nda teröristlerden temizlenen alana 100 binden fazla kardeşimiz yerleşti. Arrin'de de aynısı olacak. Önce teröristlerin kökünü kurutacağız. Sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için, 3,5 milyon ülkemizde misafir ettiğimiz misafirler için.'' dedi.

  • Siyaset 24 Ocak 2018 13:03
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