Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin AB süreciyle ilgili, “Türkiye gibi başka ülke AB içerisinde yok. Gerekçelerini sunmaya gelince gerekçe sunamıyorlar. Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. ‘Ne olur artık bizi de alın’ diyecek halimiz de pek yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye’nin AB’ye üyelik süreciyle ilgili Erdoğan, “Türkiye, AB süreci içerisinde ne yazık ki sene 63 -2017 bu kapıda 54 yıl bekletilen ülke. Fransa AB’nin önemli ayağını oluşturuyor. Türkiye gibi başka ülke AB içerisinde yok. Gerekçelerini sunmaya gelince gerekçe sunamıyorlar. Türkiye AB kapılarında bekletilecek bir ülke değil. Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Yani belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. ‘Artık bizi alıverin’ diyecek halimiz de pek yok. Bunu Fransa’dan söylüyorum” diye konuştu.

Fransa ile hedefin 20 milyar ticaret hacmine ulaşmak olduğunu belirten Erdoğan, “Bütün mesele ilgili bakanlarımızı ve birimlerimizin dayanışma içerisinde atacakları adımdır. Bir başka adımda özellikle Türk Hava Yolları ve Airbus alanında imzalarımız. ASELSAN, ROKETSAN, EUROSAM olarak bu adımı atmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"Teröre 35-40 yıldır ciddi bedeller ödedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadeleye ilişkin, "Teröre 35-40 yıldır ciddi bedeller ödedik. Fransa'nın da ödediği bedelleri biliyorum. DEAŞ'le mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Sınırımızda Suriye'ye karşı verdiğimiz mücadele var. DEAŞ'la mücadelemiz süreceği gibi aynı şekilde PYD/ YPG de PKK'nın yan kollarıdır. Aynı mücadeleyi de vermemiz lazım. Bazı arkadaşlarımız yanlarına PYD ve YPG alınca DEAŞ'le mücadele ettiğini düşünüyor" dedi.

"Kamplarımızdaki yaşayan insan sayısı 3,5 milyona ulaşmıştır"

AB'nin Suriyeli mültecilere yönelik verilen sözü tutulmadığına değinen Erdoğan, "Türkiye'de şu anda Suriye'deki mültecilere yönelik kamplarımızdaki yaşayan insan sayısı 3,5 milyona ulaşmıştır. 260-270 bin insan da çadır ve konteyner kentlerde barınıyor. Bunların bakımı bize, sivil toplum örgülerine ait. 30 milyar dolar harcama yaptık. AB’nin sözü vardı. Şu ana kadar gelen rakam 910 milyon Euro’dur" şeklinde konuştu.

"Terör ve teröristlerin bahçıvanları vardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı her zaman yargı bağımsızdır diyor. Türkiye'de de yargı bağımsızdır. Bağımsız yargı kararını kendi oluşturuyor kendisi veriyor. Terör kendi kendine oluşmuyor. Terör ve teröristlerin bahçıvanları vardır. O bahçıvanlar düşünce adamı diye bakılanlardır. Oranın fikir babaları olarak onları yetiştirilirler. Bir gün gelir ki bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkar bunun bedelini 35 bine aşkın şehit vererek ödedik. Umarım Fransa böyle bedel ödemez" diye konuştu.

  • Güncel 05 Ocak 2018 22:28
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