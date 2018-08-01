Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest! Tehditlere prim vermeyiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de PKK'nın katlettiği astsubay eşi Nurcan Karakaya (25) ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenaze törenine katılmak için Sivas'a gidiyor. Erdoğan, ABD'nin Rahip Brunson tehditlerine de sert çıktı ve "Amerika'da özellikle evangelist, siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

CENAZEYE GİDECEĞİM... Erdoğan, "26 yaşındaki annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir. Tanımsa tanım, tabirse tabir. Her şey açık ve net. Bunları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en büyük cevaptır. Rabbimden rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Sivas'taki cenazeye Milli Savunma Bakanım ile birlikte katılacağım." dedi.

TEHDİT DİLİNE PİRİM VERMEYİZ... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, papaz Brunson'ın ev hapsine alınmasının ardından ABD'nin 'Yaptırım  uygulamaya hazırız' sözlerine ilişkin olarak, "Tehdit ifadesi bir şey kazandırmaz" dedi. Erdoğan, MGK bildirisinde herşeyi söylediklerini belirterek, "Bize böyle tehdit ifadeleri ile yaklaşmak kimseye bir şey kazandırmaz. Biz ABD ile NATO'da en güzel dayanışma örneğini gösterdik. Hala NATO'da en üst düzey dayanışmayı ortaya koyan Türkiye devletine böyle tehditkar söylemler kimseye yaramaz. Tehdit diline pirim vermeyiz. Biz bu konudaki kanaatlerimizi paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

AZINLIKLARA BASKI YOK... Erdoğan, Türkiye'de hiçbir dini azınlığa yönelik baskı yapılmadığını belirterek, "Temenni ederim ki, şu anda Dışişleri Bakanım ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecekler. Türkiye'deki dini azınlıkların dün yaptıkları açıklama çok çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle evangelist, siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda bağımsızlığımızdan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

  • Güncel 01 Ağustos 2018 11:58
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