Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Koçdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un yer aldığı sanatçıları Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçıları kabulünde, sanatçılar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade ettiler.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Ünlü isimler harekata destek verdiklerini belirtip bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladılar.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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