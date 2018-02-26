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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda çok sayıda sanatçıyı kabul etti. Sanatçılar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade ettiler. Ayrıca, bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da doğum gününü kutladılar.

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Eklenme Tarihi: 26-02-2018 15:58 - Güncelleme: 26-02-2018 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Koçdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un yer aldığı sanatçıları Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçıları kabulünde, sanatçılar, özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerine verdikleri desteği ifade ettiler.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR
Ünlü isimler harekata destek verdiklerini belirtip bu vesile ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutladılar.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR25 YORUM

  • AYYILDIZ 26 Şubat 2018 18:08 Yorumlarında Vatanım milletim devletim diyenler ve karşılarında domuzu afiyetle yiyenler ve camilerimizden nefret edip imamlarımızı kesmek isteyenler.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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