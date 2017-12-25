Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılan adam kim çıktı? Zaafiyet mi var?

ŞIRNAK'ta düzenlenen AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde, sahneye koşup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmak isteyen gencin, şehit yakını Hüseyin Demircan olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresinde koruma zaafiyeti mi var tartışması başlatan olayın kahramanı Demircan'ın kamyon şoförü olduğu ve şimdiye kadar ailesinden 13 kişinin şehit olduğu öğrenildi. Demircan, "Tek amacım, sevdalısı olduğum Cumhurbaşkanı'mıza sarılmaktı; ama sanırım yanlış anlaşıldı. İfadem alındıktan sonra serbest bırakıldım" dedi.