Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mali'de renkli karşılama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Afrika turu kapsamında son durağı olan Mali'ye geldi. Erdoğan, Mali Uluslararası Bamako Senou Havalimanı'nda, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'CAN' ile TSİ 17.20'de Mali'nin başkenti Bamako'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika turu kapsamında Cezayir, Moritanya ve Senegal'deki temaslarını tamamlayarak, ziyaretinin son durağı olan Mali'ye geçti. Erdoğan, Mali Uluslararası Bamako Senou Havalimanı'nda, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita tarafından resmi törenle karşılandı. Twitter

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Keita'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Keita, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Twitter

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Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için Mali'nin Segou bölgesinin Djigui köyünden gelen yerel halk, saygı ifadesi olarak bilinen geleneksel dans gösterisini sundu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerini karşılayan yöresel kıyafetli kadınlarla fotoğraf çektirdi.



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