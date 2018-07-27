Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında flaş gelişme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararında, sanık Zuhal Olcay'ın yerel mahkeme tarafından verilen 10 aylık hapis cezasının kaldırılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının da sanığın eylemini alenen yaptığı için cezanın artırılması talebiyle istinaf başvurusunda bulunduğu belirtildi. Kararda, tüm dosya kapsamına göre sanığın, sahne aldığı mekanda seslendirdiği şarkının sözlerini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı ve bu sırada yaptığı hareketiyle de hakaret ettiği anlaşıldığı gerekçesiyle TCK'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan mahkumiyetinin talep edildiği anlatıldı.
BERAATİNİ TALPE ETMİŞTİ: Erdoğan'ın avukatı Muhammed Cemil İmamoğulları'nın yapılan yargılama sırasında, olayın meydana geldiği yer itibarıyla aleniyet unsurunun gerçekleştiği iddiasıyla sanık Olcay'a üst sınırdan ceza verilmesini istediği aktarılan gerekçeli kararda, sanık Olcay'ın da savunmasında eyleminin bar ortamında çok kısa süreliğine ve fevren yapılmış bir hareket olduğunu savunarak, hakaret kastıyla hareket etmediği için hakkında beraat kararı verilmesini talep ettiği belirtildi.
CUMHURİYET SAVCISI CEZASININ ARTTIRILMASINI TALEP EDİYOR
Gerekçeli kararda, cumhuriyet savcısının ise mütalaasında, sanığın söz konusu fiil ve eylemlerini gerçekleştirdiği ortam itibarıyla sahnede ve kamuya açık bir alanda isteyen herkesin girip çıkabileceği ve gelebileceği bir ortamda gerçekleştirdiği, bu nedenlerle aleniyet unsuru yönünden uygulama yapılarak cezanın artırılmasını talep ettiği bildirildi.
İŞTE GEREKÇELİ KARAR:
Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Sanığın sahne alarak şarkı söylediği, bilet almak suretiyle parasını ödeyen herkesin rahatlıkla girebildiği, özel davetli olmayan bir topluluk önünde ve aleni ortamda şarkılarını söylediği esnada, Türkiye Cumhurbaşkanının ismine bir şarkıyı uyarlayıp söylediği esnada, genel kabule göre hakaret olduğundan kuşku bulunmayan hareketi birden çok kez yaparak atılı suçu işlediğinin sabit olduğu, sübut bulan suç nedeniyle sanığın cezalandırılması gerektiği kanaatine varılmıştır."
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