Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Hellgren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Hellgren'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi. Büyükelçi Barkessa da güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Büyükelçisi Girma Temesgen Barkessa'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Barkessa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Barkessa'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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