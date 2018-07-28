Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından Lusaka Kenneth Kaunde Havaalanı’nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 12.45'te Lusaka Kenneth Kaunde Havalimanı’na geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, uçaktan inişlerinde Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ve eşi Esther Lungu tarafından karşılandı. 

Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Lungu’nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Erdoğan'ın tören kıtasını denetlemesinin ardından bir kez daha İstiklal Marşı çalındı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Lungu, daha sonra Tiyanjane Kültürel Dans Grubu’nun sergilediği yerel dansları bir süre izledi.

Erdoğan’ı, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu ve heyeti karşıladı. İki ülke liderlerinin gerçekleştireceği görüşmelerin ardından, ikili işbirliığinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için belirli anlaşmalar imzalanacağı vurgulandı.

Karşılamada Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji, diğer bakanlar, Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Türkiye’nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu ve büyükelçilik personeli de yer aldı.

MHP'Lİ VEKİLDE HEYETTE: Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Lusaka'ya geldi.

BAKIR ZENGİNİ ZAMBİYA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret edeceği Güney Afrika ülkesi Zambiya, bağımsızlığını kazandığı yıldan bu yana koruduğu siyasi istikrar ve zengin maden kaynaklarıyla dikkati çekiyor. Yıllarca İngiliz ve Portekizliler tarafından sömürülen ülke, bağımsızlığını kazandığı 1964'ten bu yana istikrarını koruyor. Afrika'nın ikinci büyük bakır üreticisi olan ülke, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla biliniyor.

BÜYÜKELÇİMİZDEN TÜRK YATIRIMCILARA ÇAĞRI: Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu, Türkiye ve Zambiya ilişkilerinin son yıllarda ivme kazandığını belirterek, Zambiya'nın ülkeye daha fazla Türk yatırımlarının gelmesini beklediğini söyledi.

  • Güncel 28 Temmuz 2018 16:08
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro