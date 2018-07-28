Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından Lusaka Kenneth Kaunde Havaalanı’nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 12.45'te Lusaka Kenneth Kaunde Havalimanı’na geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, uçaktan inişlerinde Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu ve eşi Esther Lungu tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Lungu’nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Erdoğan'ın tören kıtasını denetlemesinin ardından bir kez daha İstiklal Marşı çalındı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Lungu, daha sonra Tiyanjane Kültürel Dans Grubu’nun sergilediği yerel dansları bir süre izledi.

Erdoğan’ı, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu ve heyeti karşıladı. İki ülke liderlerinin gerçekleştireceği görüşmelerin ardından, ikili işbirliığinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için belirli anlaşmalar imzalanacağı vurgulandı.

Karşılamada Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji, diğer bakanlar, Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Türkiye’nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu ve büyükelçilik personeli de yer aldı.

MHP'Lİ VEKİLDE HEYETTE: Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Lusaka'ya geldi.

BAKIR ZENGİNİ ZAMBİYA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret edeceği Güney Afrika ülkesi Zambiya, bağımsızlığını kazandığı yıldan bu yana koruduğu siyasi istikrar ve zengin maden kaynaklarıyla dikkati çekiyor. Yıllarca İngiliz ve Portekizliler tarafından sömürülen ülke, bağımsızlığını kazandığı 1964'ten bu yana istikrarını koruyor. Afrika'nın ikinci büyük bakır üreticisi olan ülke, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla biliniyor.

BÜYÜKELÇİMİZDEN TÜRK YATIRIMCILARA ÇAĞRI: Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu, Türkiye ve Zambiya ilişkilerinin son yıllarda ivme kazandığını belirterek, Zambiya'nın ülkeye daha fazla Türk yatırımlarının gelmesini beklediğini söyledi.