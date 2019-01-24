Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak “TUR”, saat 01.00 sularında Esenboğa Havalimanına indi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan karşıladı.



Rusya temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Başkent’e geldi.