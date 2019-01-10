Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıkmaksa yıkacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu'na katıldı.

İstanbul'da çöp olayını 1,5 yılda çözdüklerini belirten Erdoğan, "Vahşi depolamayı bıraktık, modern depolamaya geçtik. Elektrik enerjisi üretiminden tutun bunun yanında kompost gübre üretimine varıncaya kadar bu adımları attık. Bu işi şimdi bazı büyükşehirlerimiz daha geliştirdi, daha iyi bir konuma geldiler. Ankara Büyükşehir'de de şu anda bu çok daha farklı bir konuma geldi. Diğer bazı büyükşehirlerimizde de yine aynı şekilde bu var." ifadelerini kullandı.

"Ne olur ülkemizi katletmeyelim"

Erdoğan, TOKİ'nin bu işin savaşını 16 yıldır verdiğini belirterek, 860 bin konut yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çalışmaların bazı yerlerde başarılı olduğunun altını çizerek, "(Peki başardın mı kardeşim?) dersen inanın başaramadım. Niye? Bu işi insanla yapacaksınız, müteahhit firmalarla yapacaksınız. Kısmen bazı yerlerde başarılı olduk ama bazı yerlerde maalesef başarılı olamadık. Bu konuda tüm belediye başkanlarımıza, TOKİ'ye ve özel sektör mensuplarına da sesleniyorum, gelin ne olur ülkemizi katletmeyelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, arazi ve yer olmamasına ilişkin serzenişte bulunanlara şöyle seslendi:

"Olduğu kadar yap. İnsanoğlu toprağa yakın yaşamalı, topraktan uzak yaşamamalı. Bir defa bunu sağlamamız lazım. Eğer arazileri iyi değerlendirirsek yer çok. Göreceksiniz o zaman vatandaşın huzuru da mutluluğu da çok farklı olacak. bu adımları atmamız lazım."

Son bir yıldır Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri üzerinde durduğunu belirten Erdoğan, "Her şey insan için de ondan dolayı duruyorum. Belediyelerin bir numaralı sorunu nedir? İnsan için yatırımdır. Türkiye için şehirlerimiz için yatırımdır. Eğer bu millet bahçelerimizi yaygınlaştırırsak işte o zaman yeşil noktasında da kişi başına düşen yeşil alan daha da artacaktır." diye konuştu.

Millet bahçeleriyle birlikte piknik alanlarının artacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anneler, babalar çocuklarıyla beraber hafta sonlarını oralarda çok daha rahat geçirecekler. Bir de Millet Kıraathanelerini yaptığımızda gençlerimizin toplandıkları, kitap okudukları yerler artmış olacak. Gayrimeşru alışkanlıklardan da Millet Kıraathaneleriyle gençlerimizi kurtarmış olacağız. O bakımdan bu da önemli."

Belediye ve il özel idarelerin verdiği hizmetlerin, merkezi yönetimlerin çalışmalarının tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yerinden yönetim ilkesinin icracı birimleri olan belediyeler ve il özel idarelerinin öncelikleri idari ve mali özerkliğe sahip olması sebebiyle yerleşim birimlerimizin ihtiyaçlarına göre şekillenebilmektedir." dedi.

Türkiye'de demokrasinin gelişmesinde mahalli idarelerin, tarihi işlev üstlendiği belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Muhtar seçiminden başlayıp belde, ilçe, il veya büyükşehir belediye başkanlıklarına ve meclis üyeliklerine giden süreç demokrasimizin adeta laboratuvarı niteliğindedir. Fakat burada özellikle bir şeyi özellikle ifade etmem gerekir, özellikle de burada şehircilik veya şehirlerarası göçler. Hatta iniyorum aşağıya doğru şimdi, ilçeler beldeler. 'Bizim belde de bizim amcaoğlunun kazanması lazım, bizim aşiretten filancanın kazanması lazım. Ne yapalım? Ankara'dan İstanbul'dan göç yapalım.' Böyle bir şey olamaz, bu, işgalin farklı bir türüdür. Bundan sonra bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımızla da daha yakın takibe alacağız. Çünkü bunun adı demokrasi değildir. Böyle bir demokrasi olmaz, 'taşıyalım, gidelim, bindirilmiş kıtalarla seçim kazanalım' olmaz böyle bir şey. Kim orada yaşıyorsa seçimi onlar yapsın, neticesine de herkes katlansın, o da nereye yerleşmişse orada yapsın. Böyle bir yanlış anlayış üzerine ne belediyecilik ne demokrasiyi yakıştıramayız. Bunlar doğru şeyler değil. Onun için buradaki kararlılığımızı unutmadığımızı özellikle ifade etmek istiyorum."

Erdoğan, böyle bir yanlış anlayış üzerine belediyeciliğin, demokrasinin yakıştırılamayacağını, bunların doğru olmadığını söyledi.