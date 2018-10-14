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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil sahaya çıkıyor! Şöhretlerle top koşturacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeşil sahaya çıkıyor! Şöhretlerle top koşturacak

Diyarbakır, 18-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 'Ziraat Gençlik Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festival programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Diyarbakır'a gelerek 'Şöhretler karması' maçında sahaya çıkacağı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 14-10-2018 13:21 - Güncelleme: 14-10-2018 13:21

İSTANBUL'da, mayıs ayında başlayan Gençlik Festivali'nin 18-21 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da, 'Ziraat Gençlik Festivali' olarak düzenleneceği belirtildi. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bakanlıklar ile Okçular Vakfı'nın destekleriyle Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinlikler 4 gün sürecek.

ŞÖHRETLER KARMASI... Festival kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da eski futbol efsanelerinin forma giyeceği 'Şöhretler karması' maçında sahaya çıkarak gençlerle buluşacağı belirtildi. Festival Komitesi Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kente gelerek 'Şöhretler Karması'yla sahaya ineceğini belirti.

Büyükgümüş yazılı açıklamasında Diyarbakır'ın huzur kenti olduğunu belirterek, "Gençlik Festivalleri'nin ilkini Mayıs'ta İstanbul'da 750 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. FestivalTürkiye'nin en geniş kapsamlı Gençlik Festivali olmayı başardı. Gençlerin festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşımak istiyoruz. Bu zenginliğin ilk adımını da yeniliğin, aydınlanmanın ve kültürün merkezi Diyarbakır'da atmak istedik. En büyük hedefimiz gençlere doğru kanallarla eğlenecekleri bir ortam hazırlamak, istihdam sağlamak, sosyal sorumluluk bilincini artırarak gençlik meselelerine yurt çapında dikkat çekmek" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ar 14 Ekim 2018 13:44 başakşehir forması mı giymiş?... neden acaba?

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