Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarın 13.30'da Bahçeli ile görüşmemiz olacak'

AK Parti Grup Toplantısı öncesi Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışıyla ilgili "Şu an itibariyle bir yorumum olmayacak. Ama yarın Bahçeli ile bir görüşmem var" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında Başbakan Yıldırım ve parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve parti kurmaylarının olduğu açıklandı.

AK Parti Grup Toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Erdoğan yarın 13:30'da Devlet Bahçeli'yle görüşecek.

ERDOĞAN: SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK: Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt verdi: "Şu anda söyleyecek bir şeyim yok, söyleyeceklerimi grup konuşmamda söyledim." dedi.