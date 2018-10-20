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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü. Erdoğan ve Suud Kralı Selman, geçen pazar akşamı da bir görüşme gerçekleştirmişti.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 00:46 - Güncelleme: 20-10-2018 00:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, Cemal Kaşıkçı meselesi ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, Kaşıkçı’nın akıbetinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın selameti açısından iki ülkenin tam bir iş birliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çekti. Görüşmede, her iki ülkede yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu da kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suud Kralı Selman, aynı konuyla ilgili olarak geçen pazar akşamı da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi.

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