Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Filistin'e sırtını dönmeyecek

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsrail parlamentosundaki Arap kökenli milletvekillerini Huber Köşkünde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanımız, kabulde, Filistin’de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, “Türkiye Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanımız, kabul ettiği milletvekillerine, İsrail parlamentosunda Filistinli kardeşlerimizin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız, İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanımız, milletvekillerine Gazze’de yaşanan İsrail zulmüne, “Yahudi ulus devlet yasasına” ve Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, İsrail parlamentosunda kabul edilen sözde “Yahudi ulus devlet yasasının” İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını belirtti.