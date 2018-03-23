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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la ne konuştuğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la ne konuştuğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da partisinin kongresi öncesi halka hitap ediyor. Erdoğan, dün akşam telefonda görüştüğü ABD Başkanı Trump'la neler konuştuğunu açıkladı. Erdoğan konuşuyor, canlı yayında izleyebilirsiniz...

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 14:49 - Güncelleme: 23-03-2018 15:15

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Trump ve Putin ile son iki gün içinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Afrin Harekatı'yla ilgili olarak, "Dedik ki, biz buralardan artık geri adım atamayız" dedi. Erdoğan şimdi de Bağcılar İlçe Kongresi'nde partililere hitap ediyor... Canlı olarak izleyebilirsiniz...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONGRE ÖNCESİ ŞUNLARI SÖYLEDİ:
- Hamdolsun, bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı ve hepsi ya Türkiye'yi terk ettiler veya şu anda cezaevlerinde sürelerini dolduracaklar. Hukuk devam ediyor. 3193 gazimiz var Allah'tan onlara şifa diliyorum.

- Bitmedi, bazıları rahat durmadı, PKK. 40 yıldır bu PKK rahat durmuyor. Sabrettik, sabrettik, sabrettik bir yere kadar. Şimdi geldiğimiz yer ortada. Artık bunlara haddini bildirmemiz lazım. Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde inlerine girdik mi? Suriye'ye kaçtılar. PKK, PYD ile beraber oldu ve onlara orada gereken ders verildi mi? Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3700'i aştı. Devam ediyoruz, devam edeceğiz. Daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunlara gereken ders verildi.  

"BURALARDAN ARTIK GERİ ADIM ATAMAYIZ"
- Burada da 2 bin dönüm civarında arazi kontrolümüz altında. Buraya da artık geri dönüş başladı. Burada da kardeşlerimiz yerlerine yerleşecekler. Dün akşam ABD Başkanı Trump ile de bu işleri konuştuk. 2 gün önce sayın Putin ile  de bu işleri konuştuk. Dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Bu millet tarihte mazlumların yanında olmanın adımını atmıştır dedik. Onun için aziz kardeşlerim, bu hassasiyet içinde adeta Hatay'a, sınıra kervanlar halinde gidiyorlar oradaki Mehmetçiklerimizle birlikte buluşmaya. Hamdolsun şu anda Afrin Harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin'le bitmeyecek. İdlib var, Menbiç var. Buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • fikret boduroğlu 23 Mart 2018 15:20 seçimlere asılmAKTA,İTTİFAK YAPMAKTA,BARAJI %10 DA TUTMAKTA ,kısaca iktidarı bırakmak istememekte KENDİ GELECEĞİNİZ AÇISINDAN haklısınız.sizde biliyorsunuzki 2019 da kazanamazsanız.geleceğiniz olmayacak.seçmen olarak benim oyumda kaybetmeniz için olacak.

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