Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın olay mesajı hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız." tweeti hakkında konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Dün Sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü." dedi. Erdoğan ayrıca dün gece Trump'la yapılan telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında milliyetvetilleri ve partililere hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

TRUMP'IN TWEETİ Sayın Trump'ın Suriye meselesinde farklı yaklaşımlar içerisinde olduğunu görmekten memnuniyet duyduk. Fiilen sahaya yansımadı. Geçtiğimiz ay Sayın Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Başkan Amerika'nın Suriye'deki askerleri çekeceğini bize ifade etti. Dün Sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü. Dün gece bu meseleleri kendisiyle telefonda konuştuk. Gayet müspet bir görüşme oldu. Kendisi Amerikan askerlerini Suriye'den çekilme kararını teyit etti.