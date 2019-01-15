Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın olay mesajı hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız." tweeti hakkında konuştu. Erdoğan, "Dün Sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü." dedi.

Trump ile dün akşam yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detayları paylaşan Erdoğan, "Türkiye siyasetin ve diplomasinin imkanlarını kullanmadan yana bir ülke olarak üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Sayın Trump'la tüm bu konularda tarihi bir öneme sahip anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında milliyetvetilleri ve partililere hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Büyükşehir il adaylarımızdan açıklamadığımız 6 il kalmıştı bunlardan 4’ünde Cumhur ittifakı kapsamında MHP’nin adayını destekleyeceğiz. Geriye kalan iki ilden Aydın adayımızı Mustafa Savaş olarak ilan ettik Muğla il adayımızı da önümüzdeki Pazar günü açıklayacağız. 31 Ocak'ta seçim kampanyamızın resmi başlangıcını manifesto toplantımızla başlatacağız.

EGOSUNUN DEĞİL DAVASININ PEŞİNDEN GÖNÜL ERLERİYLE YÜRÜDÜK

Kendisi veya istediği birisi aday olamadı diye partimize tavır alan kişi bizim gözümüzde zaten hiçbir zaman AK Parti'li olmamış olamamış demektir. Bunların hepsini günü geldiğinde değerlendirmek üzere bir tarafa koyuyoruz. Bugüne kadar egosunun değil davasının peşinden gidecek gönül erleri ile yol yürüdük aynı şekilde de devam edeceğiz.

HİÇBİR PROJELERİ YOK

Milleti ikna edip oyunu alarak yani demokrasi içinde iktidara gelmeyi akıllarından dahi geçirmiyorlar. Milletin önüne koydukları hiçbir projeleri hiçbir mücadeleleri yok. Umutlarını sadece şahsımın ve AK Parti'nin herhangi bir sebeple ayağının dökezlemesine bağlamış durumdalar. Milletimiz şu ana kadar onlara bekledikleri fırsatı vermedi.

TEK PARTİ ZİHNİYETİ

Gazi Mustafa Kemal’in bin bir zahmetle kurmaya çalıştığı savunma sanayimizi tek parti zihniyetinin nasıl baltaladığını anlatmayalım mı? Kendi savaş uçaklarımızı üretmek için harekete geçenlerin önünün bedava uçak bahanesiyle nasıl kesildiğini söylemeyelim mi? Türkiye bu zihniyetin tek bir zerresi kalmayana kadar ezip yok etmelidir.

YİNE AYNI ŞEKİLDE O ÇUKURLARA GÖMERİZ

Biz teröristlere kapılarımızı kapattık teröristleri bu ülkede asla barındırmayacağız. Bunu herkesin bilmesi lazım. Biz terörle el ele gezemeyiz teröristlerle birlikte olamayız. PKK, PYD YPG DEAŞ bunlar bizim yanımıza asla sokulamaz. O açtıkları çukurlarda ülkemizde nasıl onları o çukurlara gömdüysek sınırlarımız dışında da onları yine aynı şekilde o çukurlara gömeriz.

AFRİN'DE 2 FUTBOL SAHASI

PKK YPG'nin Afrin'deki varlığına çok büyük darbe vurdu. İdlib'i huzur ve güven beldesi haline getireceğiz. Dün akşam baktım ki bölgede Afrin'de takımlar kurulmuş orada gençler futbol maçı oynuyorlar bak nereden nereye bu bir kararlılığın neticesidir. İki tane yeşil futbol sahası yapmışız gençler o maçı izliyorlar. Mesele bu. Şimdi sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları ile daha aşağılarda yuvalanan DEAŞ artıkları bulunuyor.

TRUMP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Sayın Trump'ın Suriye meselesinde farklı yaklaşımlar içerisinde olduğunu görmekten memnuniyet duyduk. Fiilen sahaya yansımadı. Geçtiğimiz ay Sayın Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Başkan Amerika'nın Suriye'deki askerleri çekeceğini bize ifade etti. Dün Sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü. Dün gece bu meseleleri kendisiyle telefonda konuştuk. Gayet müspet bir görüşme oldu. Kendisi Amerikan askerlerini Suriye'den çekilme kararını teyit etti.

GÜVENLİ BÖLGE

Bu güvenli bölge konusu 20 mil konusu kendisi tarafından ifade edildi. Gündemimizdeki tüm konularda ekiplerimizin görüşmesine karar verdik. Önceliğimizin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmek olduğunu vurguladık. Bizim Suriye'de hiçbir etnik ve dini grup gözetmeden herkese kucak açtığımızı, buna rağmen YPG/PYD'nin herkese zulmettiğini ifade ettik. Belgelerini de kendi danışmanlarına ulaştırdığımızı da söyledik. Bu terör örgütlerinin neler yaptıklarından bilgisi yoktu ki bizim bu aydınlatmamızdan memnun olduğunu söyledi.

ABD İLE TİCARET HACMİNİ ARTIRMA KARARI

İkili ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarmak için daha kapsamlı adımlar atma kararı aldık.

TARİHİ ÖNEME SAHİP ANLAYIŞ BİRLİĞİNE VARDIĞIMIZA İNANIYORUM

Türkiye siyasetin ve diplomasinin imkanlarını kullanmadan yana bir ülke olarak üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Sayın Trump'la tüm bu konularda tarihi bir öneme sahip anlayış birliğine vardığımıza inanıyorum.

''KÜRT KARDEŞLERİMİZE SESLENİYORUM BU OYUNA GELMEYİN''

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu ülkede yaşayan herkesin Türk'ü ile Kürt'ü ile Arap'ı ile tüm kardeşlerimizin devletidir. Hangi inanç grubundan olursa olsun hepsinin devletidir. Biz ülkemizde asla bu tür ayrımcılıklara müsaade etmedik bundan sonra da etmeyiz. Kürt kardeşlerimize sesleniyorum bu oyuna gelmeyin. PKK'nın desteğindeki terörden beslenen siyasi partilere onların yandaşlarına oylarınızı vererek zai etmeyin. Türkiye Kürt kardeşlerimizin de devletidir.

Bize Suriye'de niye varsınız diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Bize Irak'la niye ilgileniyorsunuz diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Tarih bilmezler cinsini cibiliyetini bilmezler bu işten anlamazlar.''