Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Türkiye'nin Afrin operasyonunun konu edildiği görüşmede Erdoğan, ABD'nin terör örgütlerine yaptığı silah desteğine son verilmesini istedi.

ABD’nin Suriye’de Türkiye sınırına 30 bin kişilik terör ordusu kurma kararı ve Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinde ilk liderler arası temas gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

BEŞTEPE'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığından görüşme ile ilgili ilk açıklama geldi. İşte o açıklama;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir."

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın resmi sitesinden de bir açıklama yayınlandı. Açıklama şöyle:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan’a Afrin’de tırmanan şiddetten duyduğu kaygısını ileterek bunun iki ülkenin Suriye’deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi.

Türkiye’ye gerilimi tırmandırmama, askeri operasyonlarını sınırlı tutma, sivil kayıpları önleme çağrısı yaptı.

Türk Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye’nin ihtiyatlı davranmasını istedi.

İki ülkenin ve bütün tarafların DEAŞ’ı uzun vadeli bir yenilgiye uğratma hedefine odaklanması gerektiğini yineledi.

Trump Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemlerin yanısıra ABD vatandaşları ve yerel personelinin uzatılan olağanüstü hal altında tutuklu olmasının neden olduğu kaygıları dile getirdi.

İki lider ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın - özellikle bölgesel istikrarın arttırılması ve DEAŞ, PKK, El Kaide, İran destekli terörü de kapsayacak şekilde terörün her şekliyle mücadele için - iyileştirilmesi hedefini taahhüt ettiler."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ' O BANA DÖNMEDİĞİ SÜRECE BEN ONA DÖNMEM' DEMİŞTİ

Geçen hafta partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağına yönelik sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem" demişti.