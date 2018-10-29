Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında! İşte açılıştan kareler...

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, bir çok devlet başkanı ve bakanın katıldığı İstanbul yeni havalimanının açılışı gerçekleşiyor. İşte açılışa katılan isimler ve açılıştan saniye saniye görüntüler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında! İşte açılıştan kareler...

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, bir çok devlet başkanı ve bakanın katıldığı İstanbul yeni havalimanının açılışı gerçekleşiyor. İşte açılışa katılan isimler ve açılıştan saniye saniye görüntüler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "CAN", saat 16.25'te İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında! İşte açılıştan kareler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında! İşte açılıştan kareler...

İstanbul'daki yeni havalimanının açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninin yapıldığı alana kendi kullandığı golf arabası ile geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tören alanında! İşte açılıştan kareler...

İstanbul'un üçüncü havalimanının ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

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