Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler buradan çıkarılmazsa sabrımız sona erer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisini grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Türkiye 2013 yılı Mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha açmayacaktır. Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsis etmiştir. İş Bankası, Hazine'nin malı olacaktır. Parlamento bu tarihi kararı alacaktır. Pazardaki bu fiyatlara ayar çekme kararı aldık. Gerekirse bu adımları atacağız. Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa sabrımız sona erer.'' dedi.

Bu arada İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'ye geçti. Akkal'a parti rozetini Erdoğan taktı.

YATAY ŞEHİRLEŞMEYE ÖNEM VERİLECEK ''Şehir planları hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Altyapı sorunları tüm şehirlerde çözülecek.'' diyen Erdoğan, ''Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yapılacak. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları halkımızın ve şehirlerimizin hizmetine sunulacak. TOKİ başta olmak üzere yatay şehirleşme ile örnek yerleşim alanları kullanılacak. Sosyal belediyeciliğe önem verilerek insana dokunan hizmetler yaygınlaştırılacak.'' ifadelerini kullandı.