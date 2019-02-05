Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler buradan çıkarılmazsa sabrımız sona erer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisini grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsis etmiştir. İş Bankası, Hazine'nin malı olacaktır. Parlamento bu tarihi kararı alacaktır. Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa sabrımız sona erer.'' dedi.

''SABRIMIZ SONA ERER''

Güvenli bölge konusundaki kararlığımızı tekrar etmek istediklerinin altını çizen Erdoğan, ''Fırat'ın doğusu ve Münbiç'in en önemli konularımız güvenli bölge Türkiye'nin kontrolünde olmalı. ABD'nin bize verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Sayın Trump'la bu konularla ilgili verimli görüşmeler yapıyoruz. Henüz tatmine dici bir plan ortada yok. Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa sabrımız sona erer.'' dedi.

''İŞ BANKASI HAZİNE'NİN OLACAKTIR''

''Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsis etmiştir.'' diyen Erdoğan, ''İş Bankası, Hazine'nin malı olacaktır. Parlamento bu tarihi kararı alacaktır. Cumhur İttifak'ı pazara kadar değil ölene kadar olsun istiyoruz. Kandil'deki terör baronları HDP ile CHP arasındaki gizli ittifaka açıktan destek veriyor.'' ifadelerini kullandı.

YATAY ŞEHİRLEŞMEYE ÖNEM VERİLECEK

''Şehir planları hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Altyapı sorunları tüm şehirlerde çözülecek.'' diyen Erdoğan, ''Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yapılacak. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları halkımızın ve şehirlerimizin hizmetine sunulacak. TOKİ başta olmak üzere yatay şehirleşme ile örnek yerleşim alanları kullanılacak. Sosyal belediyeciliğe önem verilerek insana dokunan hizmetler yaygınlaştırılacak.'' ifadelerini kullandı.

''YAN DAİREDEKİ ÖLÜYOR HABERİ YOK''

Komşuluk kültürünün altını çizen Erdoğan, ''50 kat 60 kat bu tür binalarda yaşayanların birbirinden haberi var mı?Komşuluk hukuku diye bir şey var mı? Yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Bizim tarihimiz böyle mi? Biz sokağımızda karşımızdaki komşularımızı Müşerref teyze Suat teyze ben kirlendiğim zaman alıyor beni yıkıyor giydiriyor anneme teslim ediyordu. Hepsi kibir abidesi. Rezidans kültüründe komşuluk yok. Aynı şekilde rahmetli annem onların çocuklarını alıyor yıkıyor teslim ediyordu. Bu kulelerde çocukların birbiriyle hukuku diye bir şey var mı? Hepsi birer kibir abidesi. Yatay şehirleşme anlayışıyla bütün o oluşan binalarda hem yaşayanların birbiriyle hukukunu zengileştireceğiz bu kültür bize tarihimizi medeniyetimizi de anlatacak.'' dedi.

''BAY KEMAL SEN BUNLARI BİLİR MİSİN?''

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, ''Kısa bir süre önce TOBB'da tüm oda borsa temsilcileriyle bir araya geldik. Orada yaptığım konuşmayla birlikte tüm illerdeki sanayi ticaret odası borsa onlardan taahhütler aldık. Aldığımız taahhüt yaklaşık 2,5 milyon işsize iş imkanıydı. Bu yıl içinde işsizlere iş imkanın sağlamış olduk bunun adımlarını attık. Bay Kemal sen bunları bilir misin? Nereden nereye geldik haberin var mı?'' dedi.

''BUNLAR KIYAMET ALAMETLERİ''

''Bunu anlatmak bizim görevimiz bunu Bay Kemal anlatmaz.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kandil'le iş tutmuş olanlar hiç anlatmaz. Kandil'deki terör örgütü ile iş tutanlarla CHP İYİ Parti Saadet iş tutuyor. Bunlar kıyamet alametleri. Nereden nereye geldik?'' ifadelerini kullandı.

''NASIL 'GİT' DERSİN''

Suriye ve Venezuela konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dünyada ve bölgemizde tarihi bir dönüşümün işaretleri ile yüzleşiyoruz. Kritik bir yerdir Suriye. Suriye meselesi hayatidir. Suriye davası Türkiye davasıdır. Venezuela lideri seçimle başa gelmiştir. Nasıl 'git' dersin. Hani demokrasi. Güçlünün haklı olduğu bir dünyayı değil, haklının güçlü olduğu bir dünyayı kabul ediyoruz. Bu anlayış ayola devam etmemiz lazım. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, halkın kendi geleceğine kendi belirleme hakkına saygılıdır. Suriye'de yeni anayasa ve serbest seçimler sürecini samimiyetle destekliyoruz. Güvenliğimizi sağlamanın tek yolu terörün kaynağını kurutmak, varlığını yok etmektir.'' ifadelerini kullandı.