  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler buradan çıkarılmazsa sabrımız sona erer

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler buradan çıkarılmazsa sabrımız sona erer

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, ''Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa sabrımız sona erer.'' dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 05-02-2019 13:00 - Güncelleme: 05-02-2019 13:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisini grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsis etmiştir. İş Bankası, Hazine'nin malı olacaktır. Parlamento bu tarihi kararı alacaktır. Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa sabrımız sona erer.'' dedi.

''SABRIMIZ SONA ERER''
Güvenli bölge konusundaki kararlığımızı tekrar etmek istediklerinin altını çizen Erdoğan, ''Fırat'ın doğusu ve Münbiç'in en önemli konularımız güvenli bölge Türkiye'nin kontrolünde olmalı. ABD'nin bize verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Sayın Trump'la bu konularla ilgili verimli görüşmeler yapıyoruz. Henüz tatmine dici bir plan ortada yok. Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa sabrımız sona erer.'' dedi.

''İŞ BANKASI HAZİNE'NİN OLACAKTIR''
''Gazi Mustafa Kemal, İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsis etmiştir.'' diyen Erdoğan, ''İş Bankası, Hazine'nin malı olacaktır. Parlamento bu tarihi kararı alacaktır. Cumhur İttifak'ı pazara kadar değil ölene kadar olsun istiyoruz. Kandil'deki terör baronları HDP ile CHP arasındaki gizli ittifaka açıktan destek veriyor.'' ifadelerini kullandı.

YATAY ŞEHİRLEŞMEYE ÖNEM VERİLECEK
''Şehir planları hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Altyapı sorunları tüm şehirlerde çözülecek.'' diyen Erdoğan, ''Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yapılacak. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları halkımızın ve şehirlerimizin hizmetine sunulacak. TOKİ başta olmak üzere yatay şehirleşme ile örnek yerleşim alanları kullanılacak. Sosyal belediyeciliğe önem verilerek insana dokunan hizmetler yaygınlaştırılacak.'' ifadelerini kullandı.

''YAN DAİREDEKİ ÖLÜYOR HABERİ YOK''
Komşuluk kültürünün altını çizen Erdoğan, ''50 kat 60 kat bu tür binalarda yaşayanların birbirinden haberi var mı?Komşuluk hukuku diye bir şey var mı? Yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Bizim tarihimiz böyle mi? Biz sokağımızda karşımızdaki komşularımızı Müşerref teyze Suat teyze ben kirlendiğim zaman alıyor beni yıkıyor giydiriyor anneme teslim ediyordu. Hepsi kibir abidesi. Rezidans kültüründe komşuluk yok. Aynı şekilde rahmetli annem onların çocuklarını alıyor yıkıyor teslim ediyordu. Bu kulelerde çocukların birbiriyle hukuku diye bir şey var mı? Hepsi birer kibir abidesi. Yatay şehirleşme anlayışıyla bütün o oluşan binalarda hem yaşayanların birbiriyle hukukunu zengileştireceğiz bu kültür bize tarihimizi medeniyetimizi de anlatacak.'' dedi.

''BAY KEMAL SEN BUNLARI BİLİR MİSİN?''
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, ''Kısa bir süre önce TOBB'da tüm oda borsa temsilcileriyle bir araya geldik. Orada yaptığım konuşmayla birlikte tüm illerdeki sanayi ticaret odası borsa onlardan taahhütler aldık. Aldığımız taahhüt yaklaşık 2,5 milyon işsize iş imkanıydı. Bu yıl içinde işsizlere iş imkanın sağlamış olduk bunun adımlarını attık. Bay Kemal sen bunları bilir misin? Nereden nereye geldik haberin var mı?'' dedi.

''BUNLAR KIYAMET ALAMETLERİ''
''Bunu anlatmak bizim görevimiz bunu Bay Kemal anlatmaz.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kandil'le iş tutmuş olanlar hiç anlatmaz. Kandil'deki terör örgütü ile iş tutanlarla CHP İYİ Parti Saadet iş tutuyor. Bunlar kıyamet alametleri. Nereden nereye geldik?'' ifadelerini kullandı.

''NASIL 'GİT' DERSİN''
Suriye ve Venezuela konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dünyada ve bölgemizde tarihi bir dönüşümün işaretleri ile yüzleşiyoruz. Kritik bir yerdir Suriye. Suriye meselesi hayatidir. Suriye davası Türkiye davasıdır. Venezuela lideri seçimle başa gelmiştir. Nasıl 'git' dersin. Hani demokrasi. Güçlünün haklı olduğu bir dünyayı değil, haklının güçlü olduğu bir dünyayı kabul ediyoruz. Bu anlayış ayola devam etmemiz lazım. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, halkın kendi geleceğine kendi belirleme hakkına saygılıdır. Suriye'de yeni anayasa ve serbest seçimler sürecini samimiyetle destekliyoruz. Güvenliğimizi sağlamanın tek yolu terörün kaynağını kurutmak, varlığını yok etmektir.'' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler buradan çıkarılmazsa sabrımız sona erer haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2019 13:42 İş bankasını CHP den alırsan reis tazminatları Nası ödeyecekler o zaman

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro