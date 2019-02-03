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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TBMM'de yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TBMM'de yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan kanun teklifi ve torba yasa metinlerinin uzunluğuyla ilgili rahatsızlığını dile getirince yasa metinlerinin kısa ve öz olmasına yönelik bir çalışma yapıldı. Önümüzdeki süreçte birçok konuda yasa çıkarma yerine, kararname veya ikincil mevzuatla düzenleme yoluna gidilecek.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 10:33 - Güncelleme: 03-02-2019 10:33

Cumhurbaşkanı’nın onay vermesi durumunda, önümüzdeki süreçte birçok konuda yasa çıkarma yerine, kararname veya ikincil mevzuatla düzenleme yoluna gidilecek.

TBMM'de özellikle son yıllarda sıkça başvurulan ‘torba yasa’ yöntemi ve ikincil mevzuatlarla yapılabilecek değişikliklerin bile kanun teklifi metinlerine taşınmasına gelen eleştiriler Cumhurbaşkanlığı’na masaya yatırıldı.

Yasa metinlerinin kısa ve öz olması, ana çerçevenin yasalarda çizilmesi, alt detaylarının ise yönetmelik veya kararnamelerle düzenlenmesine yönelik bir çalışma yapıldığı öğrenildi.

ERDOĞAN RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süre önce kurmayları ile yaptığı toplantıda TBMM'nin 'yasa üretme fabrikası' hâline dönüştürülmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi. AK Parti kurmayları da, Meclis'in her seferinde en küçük bir mevzuat değişikliği için uzun mesailer harcadığını, çoğu zaman ikincil mevzuat veya kararname konusu yapılabilecek düzenlemelerin bile yasa metni hâline getirildiğini hatırlattı.

MECLİS'E GETİRİLMESİNİN ÖNÜ AÇILACAK: AK Parti bünyesindeki bu tartışmalardan sonra, partinin hukukçu kurmayları ve Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Hukuk Politikaları Kurulu, bu konuda yeni bir sistemin işletilip işletilmeyeceğini masaya yatırdı. Yasama çalışmalarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi kapsamında, özellikle yönetmelik veya başka idari kararlarla yapılması mümkün olan mevzuat değişikliklerin, her seferinde yasa teklifi olarak Meclis'e getirilmesinin önüne geçilecek adım atılacak.

 DAHA ETKİN KARARNAME: Yasa metinlerinin kısa ve öz olması, ana çerçevenin yasalarda çizilmesi, alt detaylarının ise yönetmelik veya kararnamelerle düzenlenmesi konusunda yapılacak çalışmaya Cumhurbaşkanı’nın onay vermesi durumunda, önümüzdeki süreçte birçok konuda yasa çıkarma yerine, kararname veya ikincil mevzuatla düzenleme yoluna gidilecek.

METİNLER ÇOK UZUN VE AYRINTILI: Yasaların gereğinden fazla ayrıntılı olduğu, bir yönetmelikte olması gereken unsurların da yasa metinlerine yazılması uzun süredir eleştiri konusu oluyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyum kapsamında yapılan mevzuat taraması sırasında da yasa metinlerinin anlaşılmaz, uzun ve kapsamının olması gerekenden daha ayrıntılı olduğu kanaatine varılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 03 Şubat 2019 11:21 MHP Cumhurbaşkanlığı seçiminde en kritik partiydi bu yüzden iktidarın yanlışları na itiraz etmeli aksi takdirde kendine oy verenleri küstürur ve kaybeder feto ile mücadeledeki gevsemeler kurumlarda hala üst düzey kripto fetocularlarin üst düzey görevlerde olmadı Suriyeli göçmenlerle ilgili belirsizlik ekonomik sıkıntı başlıca sorunlar Bu konular gozardi edilirse iktidarla birlikte iktidara destek veren MHP de seçmeninin güvenini kaybeder

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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