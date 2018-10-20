Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur’u gezdi incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Sur ilçesini gezip tarihi surlardaki Keçi Burcu'na çıktı. Erdoğan Sur'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur’u gezdi incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak amacıyla geldiği Diyarbakır’da, Sur ilçesini gezip tarihi surlardaki Keçi Burcu’na çıktı.

118
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur’u gezdi incelemelerde bulundu

Bir dizi programa katılmak amacıyla Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni stadyumun açılışını yapıp, bakan ve eski futbolcuların oynadığı “Şöhretler Karması” maçının açılış vuruşunu yaptıktan sonra Sur ilçesine geldi. İlçeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

218
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur’u gezdi incelemelerde bulundu

Tarihi surlardaki Keçi Burcu’na çıkan Erdoğan, daha sonra teröristlerce 2016’da yıkılan evlerin yerine yapılan yeni “Diyarbekir Evlerini” inceledi. Melikahmet ve Gazi caddelerini de gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi ilçedeki çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

318
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur’u gezdi incelemelerde bulundu

418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro