Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur’u gezdi incelemelerde bulundu

Tarihi surlardaki Keçi Burcu’na çıkan Erdoğan, daha sonra teröristlerce 2016’da yıkılan evlerin yerine yapılan yeni “Diyarbekir Evlerini” inceledi. Melikahmet ve Gazi caddelerini de gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi ilçedeki çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdi.