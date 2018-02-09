Cumhurbaşkanı Erdoğan SP lideri ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 14: 15'de Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

Daha önce İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu, Erdoğan'dan da randevu istemişti. AK Parti ve MHP'nin sürdürdüğü ittifak görüşmelerine BBP de destek vermişti. SP'nin ittifaka dahil olup olmayacağı tartışmaları başlamıştı.

KİTAPÇIK SUNACAK

Karamollaoğlu, görüşmede ayrıca Uyum Yasaları ile ilgili partisinin önerilerinin yer aldığı "adil sistem ve adil seçim" adlı kitapçığı Erdoğan'a sunacak. Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşecek görüşme 1 hafta önce planlanmış ancak Erdoğan'ın programı nedeniyle ertelenmişti.