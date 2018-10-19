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Cumhurbaşkanı Erdoğan sevdiği şarkıya böyle eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik yılı açılış törenine katıldı. Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Erdoğan'ın sevdiği parçalar da seslendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" şarkısına eşlik ettiği anlar ise kameraya böyle yansıdı. 

Öte yandan törende konuşan Erdoğan, "Her zaman dediğim gibi başarı hangi işi yaptığınızla değil, işi nasıl yaptığınızla ilgilidir" dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

MİLLİ EĞİTİMDE SIKINTILARIMIZ VAR... 

- Milli Eğitimde hem içerik hem sistem konusunda sıkıntılarımız var...- Yeni dönemde öncelikle hedefimiz, eğitimi hem içerik, hem sistem olarak Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlayacak seviyeye çıkarmaktır.

ALMANYA'DAN İYİ DURUMDAYIZ... 

- Almanya'da 3 milyon civarında öğrenci var. Bizim ise yaklaşık 8 milyon öğrencimiz var. Demek ki şu anda biz iyiyiz. Nitelik konusunda sıkıntılarımız var...

- Önümüzdeki dönemde yürütme olarak bizi, akademi olarak sizi, aynı şekilde özel sektörü çok zorlu bir süreç bekliyor. Organize sanayi bölgeleriyle okulları iç içe geçirmekte kararlıyız, bunu yapacağız.

SADECE TABELA ÜNİVERSİTELERLE BİR SONUÇ ELDE EDEMEYİZ

- Bilim üreten, araştırma-geliştirme odaklı çalışan, her alanda kendi modellerini geliştiren bir üniversite iklimi oluşturmadan, sadece tabelayla, sadece kadroyla hiçbir sonuç elde edemeyiz.

- Kendi bireysel çekişmelerinin, ideolojik saplantılarının ve kariyer hırslarının esiri kadrolarla dolu üniversitelerin hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM YENİ BİR DİRİLİŞ BAŞLAYACAK

- Türk üniversiteleri nasıl oluyor da, dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamesi okunmuyor?

- Milli Eğitim Bakanım Ziya Selçuk ile bir görüşme yaptım. Önümüzdeki kısa zaman içerisinde atacağımız adımlarla yeni bir diriliş gerçekleşecektir diye düşünüyorum.

TERÖRİSTLERE HAYATI ZİNDAN EDİYORUZ...

- Sınırlarımız içinde ve dışında ne yaşarsak yaşayalım hedeften kopmadık. Başımıza hangi bela musallat edilirse edilsin hedeflerimizden sapmadık...

- İnlerine gireceğiz dedik, girdik. Teröristler kaçacak delik arıyor... Irak'tan Suriye'ye dünyanın her yerinde teröristlere hayatı zindan ediyoruz. ...

SAĞLAM DURDUK VE HÜSRANA UĞRADILAR...

- Döviz kuru yükseldi diye birileri ellerini ovuşturmaya başladı. Biz hedeflerimize kilitlendik, tedbirleri alıp yolumuza devam ettik.

- (Enflasyonla mücadele) Biz sağlam durunca, ellerini ovuşturanlar da her zamanki gibi hüsrana uğradı.

  • Güncel 19 Ekim 2018 16:10
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