Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesini ziyaret etti!

İndirilmiş olan hatm-i şerifler de dua eşliğinde şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin baba evinde aile bireyleriyle sohbet etti. AK Partili milletvekilleri Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Öznur Çalık da ziyarette hazır bulundular.