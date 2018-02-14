Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesini ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesini ziyaret etti!

Beştepe'den ayrıldıktan sonra Sincan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Afrin'de şehit olan Musa Özalkan'ın ailesini ziyaret etti. Taziye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya refakat ettiler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesini ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı. Evin yanı başına kurulmuş olan taziye çadırında, başta Özalkan olmak üzere Afrin’de vatan uğruna can vermiş olan kahraman şehitler, Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualarla yad edildiler.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesini ziyaret etti!

İndirilmiş olan hatm-i şerifler de dua eşliğinde şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin baba evinde aile bireyleriyle sohbet etti. AK Partili milletvekilleri Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Öznur Çalık da ziyarette hazır bulundular.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesini ziyaret etti!

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