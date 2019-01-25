Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekiyor'

umhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Suriye meselesi vardı. Güvenli bölge ve Türk askerinin oradaki varlığıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"ERZURUM'A ŞEHİR HASTANESİ KAZANDIRIYORUZ" "Son 16 yılda Erzurum'a 23,5 katrilyon yatırım yaptık. Buz pateni salonunda bu toplantıyı yapmak doğru değil ancak şimdi 10 bin kişilik kapalı spor salonunu yatırım programına aldık. Size bir müjde veriyorum; 1200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'ne şehir merkezine kazandırıyoruz. Şimdi emekliler ve gaziler için de 5 bin toplu konutu burada inşa edeceğiz. Erzurum'da çiftçilerimize 1,3 milyar TL tarımsal destek verdik.

"SURİYE SINIRINDA OLUP BİTENLERDE TÜRKİYE HESAPLARI VAR" Suriye sınırlarımızda olup bitenlerde Suriye değil, Türkiye hesapları var. Irak'ta Türkiye hesapları var. Millet olarak biz tarihe, sosyolojiye, coğrafyaya yeterli önemi vermiyoruz. Kendi tarihimizle ve kültürümüzle ilgili bir elin parmaklarını geçmeyecek ciddi çalışma varken, batıda belli bir dönemimiz hakkında yüzlerce çalışmaya rastlıyoruz. Sadece şu Erzurum'u sahip olduğu kültürel miras dahi yüzlerce bilim insanının çalışmasına yetecek zenginliktedir.

"BİRİLERİNİN BİZİ DAVET ETMESİNE GEREK YOK" Bölgemizde yaşanan hadiseler karşısında bizim hakka ve hukuka bağlı bir şekilde davranma yaklaşımı birilerinin iştahını kabartıyor. Suriye'de Irak'taki insanları sanki bunlar başka bir dünyanın varlıkları gibi bizden ayrı topluluklar gibi göstermeye çalışıyorlar. Birilerinin bizi davet etmesine gerek yok. Biz 1998'de Adana mutabakatıyla zaten bunu imza altına aldık. Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor. Bölücü örgüt mensuplarının bize teslimini gerektiriyor. Baba Esed döneminde atılmış imzalardır. Bundan sonra daha kararlı devam edecek.