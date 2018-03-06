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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. İkili başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 23:35 - Güncelleme: 06-03-2018 23:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, başta Doğu Guta’da yaşanan insanlık trajedisi olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

İki lider BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 sayılı kararı doğrultusunda Doğu Guta’da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, Rusya ve İran’ın ortak çaba harcamasının büyük önem taşıdığını vurguladılar. Görüşmede, Doğu Guta’daki halka insani yardımların ulaştırılarak, yaşanan felakate bir an önce son verilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin’de terör unsurlarına karşı Türkiye’nin yürüttüğü harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. İki liderin, Türkiye, Rusya ve İran’ın Nisan ayında liderler düzeyinde İstanbul’da gerçekleştiecekleri üçlü zirveye dair görüş teatisinde de bulundukları kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Mart 2018 02:57 Komünist Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir video yayımladı. "Bizler komünist kadınlarız. Evde, sokakta, işyerinde, okullarda, fabrikalarda her yerdeyiz.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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