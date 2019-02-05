Cumhurbaşkanı Erdoğan parti grubunda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisini grup toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ''16 yılda ülkemize sınıf atlattık, şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülke arasına taşımak. AK Parti olarak 31 Mart ile ilgili tüm çalışmalarımızı tamamladık. Kampanyamızın ana fikrini milletimizin gönlüne girmekten oluşturuyor.'' dedi. Bu arada İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti'ye geçti. Akkal'a parti rozetini Erdoğan taktı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



- AK Parti'de parti içi yarış bir demokrasi yarışıdır. Diğer partilerin aday belirleme süreçleri kimin ne için siyaset yaptığını ortaya koyuyor. Bizim için asıl olan milletimizin gönlünü kazanmaktır. Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan ilkesinde buluşan herkesle yol yürümeye hazırız.

- 16 yılda ülkemize sınıf atlattık, şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülke arasına taşımak. AK Parti olarak 31 Mart ile ilgili tüm çalışmalarımızı tamamladık. Kampanyamızın ana fikrini milletimizin gönlüne girmekten oluşturuyor.

- Bu yılın sonunda satın alma paritesine göre ülkemizi 13. sıradan 12. sıraya yükseltmiş olacağız. AK Parti olarak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve tüm gücümüzle sahaya indik.

- AK Parti'nin geleceği ile ülkemizin geleceğini asla farklı görmediğimizi anlatacağız. Milletimiz varsa bizim de var olacağımızı ifade edeceğiz. Türkiye büyükse güçlenirse bizim de daha büyük hayaller kurmaya cesaret bulacağımızı tüm kalplere nakşedeceğiz.

- Şehir planları hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Altyapı sorunları tüm şehirlerde çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yapılacak.