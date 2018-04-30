Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da böyle karşılandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çok önemsiyorum" dediği Özbekistan'da resmi törenle karşılandı. Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'le ikili görüşme gerçekleştiriyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da böyle karşılandı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da resmi törenle karşılandı. Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'le ikili görüşme gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanları görüşmesi sonrası Heyetler arası görüşmeler, Anlaşmaların İmzası ve Ortak Basın Toplantısı gerçekleştirilecek. Köksaray'daki karşılama töreninde Erdoğan ve Mirziyoyev, tören kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanlarının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Özbekistan milli marşları çalındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da böyle karşılandı...

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Mirziyoyev, kendileri için ayrılan bölümde tören kıtasının geçişini izledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da böyle karşılandı...

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da böyle karşılandı...

Erdoğan ve Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmeleri sonrasında, iki ülke arasında gerçekleşecek anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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