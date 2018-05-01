Cumhurbaşkanı Erdoğan orayı ziyaret etmeden gitmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Buhara temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan'ın Buhara şehrinde bulunan Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buhara'nın tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek ardından Güney Kore’ye gidecek.

Özel uçak "CAN" ile TSİ 09.30'da Özbekistan’ın Buhara şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan , Şah-ı nakşibend Seyyid Muhammed Bahauddin Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ve eşi Ziraat Mirziyoyev (sağ 2) eşlik etti.