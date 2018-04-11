Cumhurbaşkanı Erdoğan onu izlerken gözyaşlarına boğuldu!

Ne diyor o güzel Roman şarkısında, 'İlle de Roman olsun, ister taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun.' Hepimiz de Allah'ın kulu olduğumuz için birbirimize de öyle bakıyor, öyle davranıyoruz."



İŞTE ERDOĞAN'IN DUYGULANDIĞI ANLAR...

