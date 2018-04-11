Cumhurbaşkanı Erdoğan onu izlerken gözyaşlarına boğuldu!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Roman Buluşması"na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Erdoğan, programda Kasımpaşa'da birlikte büyüdüğü Roman arkadaşlarının yer aldığı ve hatıralarını anlattıkları belgeseli izlerken duygusal anlar yaşadı ve zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
Erdoğan şu açıklamalarda bulundu: Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimizle yan yana evlerde büyüdük, sokakta beraber oyun oynadık, kağıttan toplar yaptık, aynı okula gittik, aynı camide omuz omuza ibadet ettik, hayatımızın her anını birlikte yaşadık. Bizim için Türk, Roman, Kürt, Laz, Boşnak, Gürcü yoktur, biz hepimiz de birbirimizi Allah için seviyorduk, Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk"
Ne diyor o güzel Roman şarkısında, 'İlle de Roman olsun, ister taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun.' Hepimiz de Allah'ın kulu olduğumuz için birbirimize de öyle bakıyor, öyle davranıyoruz."
İŞTE ERDOĞAN'IN DUYGULANDIĞI ANLAR...
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