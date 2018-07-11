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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Belçika'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Belçika'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 10:46 - Güncelleme: 11-07-2018 10:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Brüksel’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan ve beraberindeki heyet Brüksel'e hareket etti. İki gün sürecek Zirve, NATO'nun yeni karargah binasında gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok liderle bir araya gelmesi bekleniyor.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK
Zirve’de NATO ittifakının güvenlik politikaları ve Makedonya’nın NATO üyeliği gibi konular ele alınacak.

GÖRÜŞMELERE KİMLER KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da görüşmelere katılması bekleniyor.

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