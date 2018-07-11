Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi için Belçika'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Brüksel’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan ve beraberindeki heyet Brüksel'e hareket etti. İki gün sürecek Zirve, NATO'nun yeni karargah binasında gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak üzere birçok liderle bir araya gelmesi bekleniyor.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK

Zirve’de NATO ittifakının güvenlik politikaları ve Makedonya’nın NATO üyeliği gibi konular ele alınacak.

GÖRÜŞMELERE KİMLER KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da görüşmelere katılması bekleniyor.

