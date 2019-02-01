Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhite evini vermeye mecbur değilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadete açılan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde geldi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlarca karşılanan Erdoğan, cuma namazını burada kıldı. Namazın ardından açılışı yapılan camide vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Namaz çıkışı bir kardeşimiz yanıma yaklaştı. Buralar kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler. Bizim zorla bir kentsel dönüşüm adımımız yok. Depremle ilgili bir sıkıntı var malum. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler yüzde 60-70'ini alırım kapıya koyarım diyormuş. Müteahhite evini vermeye mecbur değilsin.