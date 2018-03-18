Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Afrin semalarında artık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin semalarında artık terör paçavraları değil Türk Bayrağı, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor..." diyerek Afrin'in düştüğünü duyurdu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, "Afrin şehir merkezi ÖSO tarafından tamamem kontrol altına alınmıştır" dedi...

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

BİR MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM: Çanakkale Deniz Zaferimizin 103. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi günde tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle yadediyoruz. Böyle bir gençlik olduktan sonra Allah'ın izni ile yeni yeni Çanakkale Zaferlerini yakalamaya hazırız. Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

"AFRİN ŞEHİR MERKEZİ KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"

Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor.

- Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

"AFRİNLİ OLAN KARDEŞLERİMİZ, AFRİN'E DÖNECEKLER"

- 140 bin kişi Cerablus'a döndü, şimdi de Afrinli olan kardeşlerimiz, Afrin'e dönecekler. Aynı zamanda bölgeyi yaşabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız.

- Türkiye'nin ve milletimizin Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır.

Afrin'de o heykel devrildi! İşte ilçe merkezinden son görüntüler... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN