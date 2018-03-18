  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Afrin semalarında artık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Afrin semalarında artık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin semalarında artık terör paçavraları değil Türk Bayrağı, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor..." diyerek Afrin'in düştüğünü duyurdu...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-03-2018 10:59 - Güncelleme: 18-03-2018 11:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin semalarında artık terör paçavraları değil Türk Bayrağı, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor..." diyerek Afrin'in düştüğünü duyurdu... 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılı Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, "Afrin şehir merkezi ÖSO tarafından tamamem kontrol altına alınmıştır" dedi...

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

BİR MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM: Çanakkale Deniz Zaferimizin 103. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi günde tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle yadediyoruz. Böyle bir gençlik olduktan sonra Allah'ın izni ile yeni yeni Çanakkale Zaferlerini yakalamaya hazırız. Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

"AFRİN ŞEHİR MERKEZİ KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR"

Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor.

- Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

"AFRİNLİ OLAN KARDEŞLERİMİZ, AFRİN'E DÖNECEKLER"

- 140 bin kişi Cerablus'a döndü, şimdi de Afrinli olan kardeşlerimiz, Afrin'e dönecekler. Aynı zamanda bölgeyi yaşabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız.

- Türkiye'nin ve milletimizin Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır.

Afrin'de o heykel devrildi! İşte ilçe merkezinden son görüntüler...Afrin'de o heykel devrildi! İşte ilçe merkezinden son görüntüler...Afrin'de o heykel devrildi! İşte ilçe merkezinden son görüntüler...Afrin'de o heykel devrildi! İşte ilçe merkezinden son görüntüler...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Afrin semalarında artık... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Vatan 18 Mart 2018 11:28 Demekki vatan hainleri temizlenince Türk ordusunun önünde kimse duramaz.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro