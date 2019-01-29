Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seçim İşleri Başkanlığı Toplantısında gündeme ilişkin konularda açıklamalar yaptı. Erdoğan, ''Geçen yıl yüzde 5'e düşürdüğümüz nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'e indiriyoruz. SMA hastalığının tüm tiplerde ilaçlarını geri ödeme sistemine dahil ettik. Manisa Soma'daki kömür madeninde çalışan kardeşlerimize müjde vermek istiyorum. 2 bin 400 işçinin tamamı kadrolu olarak aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir.'' dedi.

MÜJDELERİ PEŞ PEŞE VERDİ

Peş peşe müjdeleri sıralayan Erdoğan, ''Geçen yıl yüzde 5'e düşürdüğümüz nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'e indiriyoruz. Ülkemizin kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Toplam değeri 300-500 milyar dolar civarı. Böylece milletimiz arasında tartışma konusu olan nişasta bazlı şeker kullanımını oldukça düşük bir seviyeye çekmiş oluyoruz. Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için üzerimize düşeni yapacağız. SMA hastalığının tüm tiplerde ilaçlarını geri ödeme sistemine dahil ettik.'' dedi.

2 BİN 400 İŞÇİYE KADRO MÜJDESİ

''Bir başka müjdemiz kömür üretimiyle ilgili.'' olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Ülkemizin kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Hedefimiz rezervin tamamını ülkemize kazandırmak. 7 sahayı daha işletmeye açarak üretimi 18.5 milyon ton artırdık. Manisa Soma'daki kömür madeninde çalışan kardeşlerimize müjde vermek istiyorum. Işıklar'da sözleşmeler sona ermek üzere. Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait bir şirket tarafından yönetilecek. 2 bin 400 işçinin tamamı kadrolu olarak aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir.'' şeklinde konuştu.

''CHP SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYE SAYGI DUYMADI''

''CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır.'' diyen Erdoğan, ''CHP hiçbir zaman milli iradeye saygı duymamıştır. CHP hep az önce de ifade ettiğim gibi açık oy / gizli tasnif ile seçim yapma yoluna gitmiştir. Şimdi tabi bunları yapamıyorlar o ayrı mesele. Ama fırsatını bulsalar, nasıl ki bölücü terör örgütünün arkasında olduğu parti; oyları aldılar istedikleri gibi kullandılar mı? Kullandılar. Muhtarları tehdit ettiler mi? ettiler. ondan sonra da oyları kendileri istedikleri gibi orada kullanmak suretiyle silme o beldelerde, ilçelerde sandıklardan kendi hesaplarına netice çıkardılar.'' ifadelerini kullandı.

''BİR GECE SİZİ DE ARAYABİLİRİM''

Sandık kurulu üyelerine uyarılarda bulunan Erdoğan, ''24 Haziran'da 180 bin 524 sandıkta oy kullanılmıştı, bu sayı 195 bine çıktı. İşi hafife almayacağız, dikkatli olmalı hiçbir sadığı boş bırakmamalıyız. Sandık kurulu üyelerini gece aradım. Hangi sandıkta olduklarını bilmiyorlardı. Bir gece sizi de arayabilirim. Milletle inatlaşılmaz, millete tabi olunur. Sandıkta sıkıntı yaşamışsak, nerede eksik olduğunu tespit etmeliyiz.'' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları...

- "Siz sahada ne kadar çalışırsanız çalışın seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Zaman zaman anlattığım benim meşhur Arslanköy örneği vardır. CHP 1946 seçimlerini; tabi burada genç kardeşlerim bunu bilmezler. Ama CHP'yi tanımak için anlamak için Arslanköyü de iyi tanımak, kadınlarını iyi tanımak anlamak gerekir. CHP 1946 seçimlerini açık oy / gizli tasnif usulüyle kazandıktan sonra yetinmemiş bu defa gözünü 1947'deki muhtarlık seçimlerine gitmiştir.

- Mersin'e bağlı Arslanköy ahalisi, CHP'nin dayattığı zalim muhtarı değil kendilerinin desteklediği Demokrat Partili adayı seçmek için dört gözle sandığı beklemektedir. Seçim sandığı gelir ama halk evine konan sandıkta demokrat partili adaya oy vereceği bilinenler yaklaştırılmaz. Sandıkköy odasına götürülür. Ahali oyunu verir, akşam sandık kapanır. Sandığın başındaki görevli CHP adayının kazanamayacağını görünce 'hastalandım' diyerek oy sayımını ertesi güne bırakmak ve sandığı karakola götürmek ister.

- Bunun üzerine Arslanköy'ün kadınları sandığın başka yere götürülmesine izin vermez. Müsaade etmeyen bu kahraman kadınlar, Torosların o soğuğunda sabaha kadar jandarmayla birlikte sandığı beklerler. Ertesi günkü sayımda Demokrat Partili muhtar adayı 10 kat farkla kazanır. İl valisi seçimin yenilenmesine karar verir.

- Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı halde arkasında CHP'lilerin olduğu darbecilerin urganından kendini kurtaramamıştır. yine aynı CHP, sandıktan çıkan rahmetli Türkeş'i ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak; bugünlere yeniden vitrine çıkartmak suretiyle 60 yıldır hiç değişmediğini gösteriyor.