Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da seferberlik başlattı

Müge Anlı canlı yayında okuma yazma seferberliği başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Müge Anlı’ya konuk oldu ve projeye destek verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında okuma yazma seferberliği başlatıldı. Seferberliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'da canlı yayına bağlanarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında böyle bir kampanyaya estek vermemek mümkün olabilir mi? Başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlara talimat verdik açıklamasında bulundu.

STÜDYODA ERDOĞAN COŞKUSU AYAKTA ALKIŞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın programa katılması stüdyodakilere büyük bir seviç yaşattı. Erdoğan çifti uzun süre ayakta alkışlandı.

SEVİM GÜRÇAY BU PROJENİN SEMBOLÜ OLDU: Sevim Gürçay bu projenin sembolü oldu. Annesi ölmeden önce çobanlık yapması için başka bir aileye evlatlık verilen Sevim Gürçay yaşadıkları ekran başındaki herkesi hüzünlendirmişti.

YILLARCA BUNUN ÜZÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİ

Fakat okuma yazması olmadığı için ne bir akraba, ne de gerçek anne babasının adını soyadını dahi biliyordu. Müge Anlı, yıllarca bunun üzüntüsüyle yaşamak zorunda kalarak büyük acılar çektiğini dile getiren Sevim Gürçay'a, programa katıldığı her gün boyunca okuma yazma öğrenmesi gerektiği telkininde bulundu.





OKUMA YAZMA ÖĞRENME SÖZÜ VERMİŞTİ



Sevim Gürçay'da Müge Anlı'nın yardımları karşılığında okuma yazma öğrenme sözü vermişti. Programı takip eden Kocaeli Dilovası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Avşar canlı yayına bağlanarak Gürçay'ın bulunduğu yere eğitim öğretim hizmeti götürerek yerde okuma yazma öğretilebileceğinin sözünü vermişti.

Ayrıca Dilovası'nda yaşayan bütün vatandaşlara çağrıda bulunan Avşar, okuma yazma öğrenmek isteyip gitme imkânı olamayan herkes için bulundukları yere hizmet götürdüklerini belirtmişti.