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Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da seferberlik başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da seferberlik başlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan büyük bir sürpriz yaparak Müge Anlı'nın programına bağlandı. Erdoğan Müge Anlı'nın başlattığı okuma yazma sefeberliğine destek vererek Milli Eğitim Bakanlığına konuyla ilgili talimat verdiğini açıkladı. Erdoğan çifti stüdyoda ayakta alkışlandı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 11:22 - Güncelleme: 01-02-2018 11:22

Müge Anlı canlı yayında okuma yazma seferberliği başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında Müge Anlı’ya konuk oldu ve projeye destek verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında okuma yazma seferberliği başlatıldı. Seferberliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'da canlı yayına bağlanarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında böyle bir kampanyaya estek vermemek mümkün olabilir mi? Başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlara talimat verdik açıklamasında bulundu.

STÜDYODA ERDOĞAN COŞKUSU AYAKTA ALKIŞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın programa katılması stüdyodakilere büyük bir seviç yaşattı. Erdoğan çifti uzun süre ayakta alkışlandı.

SEVİM GÜRÇAY BU PROJENİN SEMBOLÜ OLDU: Sevim Gürçay bu projenin sembolü oldu. Annesi ölmeden önce çobanlık yapması için başka bir aileye evlatlık verilen Sevim Gürçay yaşadıkları ekran başındaki herkesi hüzünlendirmişti.

YILLARCA BUNUN ÜZÜNTÜSÜNÜ ÇEKTİ

Fakat okuma yazması olmadığı için ne bir akraba, ne de gerçek anne babasının adını soyadını dahi biliyordu. Müge Anlı, yıllarca bunun üzüntüsüyle yaşamak zorunda kalarak büyük acılar çektiğini dile getiren Sevim Gürçay'a, programa katıldığı her gün boyunca okuma yazma öğrenmesi gerektiği telkininde bulundu.



OKUMA YAZMA ÖĞRENME SÖZÜ VERMİŞTİ

Sevim Gürçay'da Müge Anlı'nın yardımları karşılığında okuma yazma öğrenme sözü vermişti. Programı takip eden Kocaeli Dilovası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Avşar canlı yayına bağlanarak Gürçay'ın bulunduğu yere eğitim öğretim hizmeti götürerek yerde okuma yazma öğretilebileceğinin sözünü vermişti.

Ayrıca Dilovası'nda yaşayan bütün vatandaşlara çağrıda bulunan Avşar, okuma yazma öğrenmek isteyip gitme imkânı olamayan herkes için bulundukları yere hizmet götürdüklerini belirtmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 01 Şubat 2018 13:46 BASIMIZDAKI IKINCI TIKTATÖR MUGE ANLI

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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