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Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçüleri görünce sohbet etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçüleri görünce sohbet etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da minibüs durağındaki minibüsçülerle bir süre sohbet etti. S.S. 19 Nolu Sarıyer İlçesi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Akkaya, Kabataş'taki Martı Projesi'nden yer istediklerini ve buna ilişkin dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiklerini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 16:01 - Güncelleme: 02-02-2019 16:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da minibüs durağındaki minibüsçülerle bir süre sohbet etti. Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti kabul etmek üzere Kısıklı'daki konutundan Tarabya Köşkü'ne geçerken minibüs durağında aracını durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini ellerinde Türk bayrakları ile karşılayan minibüsçüler ve S.S. 19 Nolu Sarıyer İlçesi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Akkaya'yı bir süre dinledi. Erdoğan, daha sonra Tarabya Köşkü'ne geçti.

"Yardımcı olacağını söyledi"
Akkaya, gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız geçerken durdu. Derdimizi dinledi. Biz de ona bir dosya verdik. Her geçtiğinde bizi boş bırakmıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Sundukları dosyada sıkıntılarını dile getirdiklerini, Kabataş'taki Martı Projesi'nden yer istediklerini belirten Akkaya, "Sağ olsun 'Tamam, bakacağım' dedi. Dinledi bizi. Dosyaları okuyacağını ve yardımcı olacağını söyledi." diye konuştu.

''Sorunlarımızı dile getirdik''
Kooperatifin Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tozlu da bölgede çok fazla korsan taşımacılık yapan şahıslar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili sorunlarımızı dile getirdik. 2005'te bir yasa çıkmıştı, engelli erişimi konusunda. Biz engelli erişimine karşı değiliz. Ülkemizde hafif ticari araçlara zorunlu hale getirilmesi... Esnafımız bu anlamda mağdur oldu. Orijinal bir araç 150-160 bin lira iken şu anda 300 bin liraya kadar dizayn edilmiş araçlar esnafımıza satılmakta. Bu, bütün minibüsçülerin sorunudur."

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Şubat 2019 16:24 Geçerken durdu Kooperatif başkanı elinde dosya grand tuvalet hazır bekliyor hep zaten Komik olmayın propaganda kokan hareketler bunlar dostlar alışverişte görsün misali

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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