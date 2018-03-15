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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- AB ilişkileri ve bölgesel konularla ilgili Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü. Erdoğan, Merkel'e şansölyelik görevini yeniden üstlenmesinden dolayı tebrik etti.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 22:00 - Güncelleme: 15-03-2018 22:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başkanı Angela Merkel ile telefonla görüştü. İkili, Türkiye- AB ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirirken Erdoğan, Merkel'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da federal hükümetin resmen göreve başlaması ve şansölyelik görevini yeniden üstlenmesi vesileyesiyle Merkel'e tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

ZEYTİN DALI HAREKATI HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNULDU

İki lider, Türkiye ve Almanya arasındaki diyalog ve iş birliğine ivme kazandırma konusundaki kararlılıklarını yinelediler, yasa dışı göçle mücadele ve mülteciler konusunda birlikte çalışmanın önemine işaret ettiler.Terör örgütlerine karşı ortak mücadelenin gerekliliğinin vurgulandığı görüşmede, 26 Mart’ta Varna'da gerçekleştirilecek olan AB Liderler Zirvesi'nin önemi üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarıyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

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