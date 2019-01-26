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Cumhurbaşkanı Erdoğan marketleri uyardı hazırlıklarımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan marketleri uyardı hazırlıklarımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, marketleri tefecilikle suçlayarak, "Belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyatları artıranları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız." dedi.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 16:09 - Güncelleme: 26-01-2019 16:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafyamızla hiçbir tarihi, insani ilişkisi olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye'yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi, Suriye halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir." dedi.

Oldu oldu olmadı bir gece ansızın oralardayız
"Biz burada huzur ve güven içinde yaşarken, yanı başımızdaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına, bombalarına, varil bombalarına bırakamayız." diyen Erdoğan, "Münbiç ve Fırat’ın doğusunda gerektiğinde kullanmak üzere askeri hazırlıklarımızı tamamladık. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Bedel ödeme tehditleri yapanlara diyoruz ki, bedel öderiz ama istikbalimizden ve istiklalimizden taviz vermeyiz. ifadesini kullandı.

Son 2 yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubu gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sorsanız hepsi DEAŞ'la mücadele için Suriye'de. DEAŞ'a ne yaptılar bilmiyoruz ama 1 milyona yakın Suriyeli kardeşimizin ölümüne ya göz yumdular ya da doğrudan ortak oldular.Son 2 yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık, bunlardan 2 bin 300'den fazlasını tutukladık." şeklinde konuştu.

Milyonlara varan Suriyeli evine dönme imkanı bulacak
"Bir yandan Ruslar ve İranlılar diğer yandan Amerikalılarla, en başta Suriye'nin kendi halkıyla iş birliği içinde bölgemizi bu büyük felaketten kurtarmakta kararlıyız." ifadesini kullanan Erdoğan, "Münbiç ve Tel Rıfat ile Fırat'ın doğusundaki yerleri teröristlerden arındırdığımızda milyonlara varan Suriyeli, evine dönme imkanı bulacak." diye konuştu.

Ticaret değil tefecilik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolar düştü mü düştü, borsa yükseldi mi? Bak 100 bini yakaladı. Benim burada bir ricam var. Marketlere bakıyoruz. Çarşı pazarda marketlerde fiyatlar üreticiden alındıktan sonra tırmandırılıyor. Bunun adı ticaret değil bunun adı fırsatçılık, tefecilik hatta ülkeye ve millete ihanettir. Bazıları serbest piyasa diyor ama serbest piyasa başka bir şey. Çarşı pazarda, marketlerde fiyatlar, üreticiden alındıktan sonra aracılar vasıtasıyla tırmandırılıyor. Fiyatlar birbirini tutmuyor. Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bu tür fiyat arttıranları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunun uygulamasını yapacağız" dedi.

İşinde kullanmak yerine götürüp faize yatırdığını duyuyoruz
Erdoğan, şunları söyledi: "Bir KOBİ'ye işini büyütmesi ve dolayısıyla istihdamı artırması için uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Bazı kişilerin bu kaynağı işinde kullanmak yerine götürüp faize veya benzeri finans araçlarına yatırdığını duyuyoruz. Döviz kuru ve enflasyon konusunda çok abartılı öngörülerde bulunup fiyatlarını şişiren kimi ticaret erbabının, tam tersi gelişmeler yaşanmasına rağmen aynı şekilde devam ettiğine şahit oluyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Bağımsız Bakış 26 Ocak 2019 17:57 Beceriksiz Hükumet hiç bir sorumluluğu üzerine almıyor. Sürekli olarak başkalarını suçlamakla günü kurtarmaya çalışıyor. Şimdi de marketçileri günah keçisi ilan ettiler.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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