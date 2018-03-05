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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonla görüştü. İki lider Suriye'deki gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 23:31 - Güncelleme: 05-03-2018 00:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin diplomasisi sürüyor. Erdoğan, Afrika ziyareti sonrası Suriye'deki gelişmelerle ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, son Afrika ziyaretine ilişkin bilgi paylaşımında da bulunduğu görüşmede, Doğu Guta’daki insani dram ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, BM Güvenlik Konseyi’nin 2401 nolu kararı doğrultusunda Doğu Guta’da bir an önce ateşkesin tam anlamıyla hayata geçirilmesi ve halka insani yardımların ulaştırılması için liderler düzeyindeki diplomatik temasların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldılar.

Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran’ın Nisan ayı başında İstanbul’da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirveye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Kongresi’nde kararlaştırıldığı üzere Anayasa Komitesi’nin kurulmasının Cenevre sürecinin canlanmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

İki lider, Suriye konusunda karşılıklı diyaloğun devam etmesine önem verdiklerini vurguladılar.

Afrin’de terör unsurlarına karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehdidi bertaraf etmenin yanı sıra bölge halkının huzuruna da katkı sağlanacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü Burkina Faso’da Fransız Büyükelçiliği ile Kültür Merkezi’ni hedef alan terör saldırılarını da kınadığı kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 05 Mart 2018 00:19 BMGK 24 Şubat'ta Suriye’de en az 30 gün sürecek “insani ateşkes” ilan etti. Afrin harekatının da bu kapsamda olduğu başta ABD olmak üzere bütün Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerce teyit edildi.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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