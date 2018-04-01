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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor: Önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor: Önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AK Parti'nin 6. Olağan İl Kongresinde konuştu. "Hatay'ın mesajı aldık" diyen Erdoğan, "Amanos Dağaları'nda bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Sınırda yakalanan Yunan askerleri ile ilgili konuşan Erdoğan, "Kusura bakmayın biz yargı devletiyiz, yargı ne karar verirse odur" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 17:38 - Güncelleme: 01-04-2018 17:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AK Parti Kongresi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün Hatay bambaşka. Kongremizin ülkemiz, milletimiz için demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hatay 16 Nisan'da yüzde 46'lık 'evet' oranı ile Türkiye ortalamasının biraz altında kaldı. Demek ki Hatay'da daha gayretli olmamız gerekiyor. Çünkü ben Hatay'a inanıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşu sonrasında kendi iradesi ile ülkemize katılmış bir şehrimiz olarak Hatay'ın milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Misakı Milli sınırlarımız dahilindeki bu şehrimizin bize verdiği mesajı çok iyi anlıyoruz. AK Parti olarak kendimizi Hatay'a ve tüm milletimize en iyi şekilde anlatarak bundan sonra çok daha başarılı neticelere hep birlikte koşacağız.

"AMANOS'TA BİR HAFTADA 17 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Amanos Tüneli'ni barındıran Dörtyo-Hassa yolunun proje çalışmaları devam ediyor. Amanos'ta bir hafta içinde 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Amanos Dağları'nı tüneller, viyadükler ve köprülerle geçerek Hatay'ın iki yakasını birbirine kavuşturuyoruz. 

"HATAYLI VE KİLİSLİ ESNAF KARDEŞLERİME MÜJDE VAR"

Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjde var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik. İşverenlerimizin SSK borçları için adım attık. Geçtiğimiz Aralık ayından önümüzdeki Hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağladık.

Hatay'ın ilçeleri, mahalleleri aylar boyunca terör örgütü mensuplarının saldırılarına maruz kaldı. Teröristler buradan geçerek diğer şehirlerimizde eylemler gerçekleştirdi.

"ORDUMUZ FIRTINA GİBİ AFRİN'E GİRDİ"

Afrin'den gelen tehditler tahammül edilemez boyuta gelince MGK'da kararı verdik, 20 Ocak Cumartesi günü, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik ve geldik. Yok Afrin'e girmenin bedeli çok ağır olurmuş. Bu tezviratların hiçbirine kulak asmadık. Mehmedimiz, Mehmetçiklerimiz bütün teröristler yerle yeksan etti. Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844. Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi. Öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi ezip geçti. Ne kadar yıkılmaz denen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor. 

Bu ülkede her teröristin teslim olmak dışında tek bir eylem şansı vardır. Çünkü eylem yapan hiçbir teröristin peşini bırakmadık. En kısa sürede bulduk, imha ettik, ediyoruz. Yol yapmak için, maden çıkarmak için çalışan işçilere musallat olup onları taciz etmek artık eskisi gibi kolay olmayacak. Güvenlik güçlerimize saldırmaya tevessül edenlerin en küçük şansları yoktur. Hepsinin tepelerine ineceğiz. Bu katiller sürüsünü tarihin çöp sepetine atacağız. İster sınırlar içinde ister dışında olsun, tespit ettiğimiz her teröristi etkisiz hale getirerek yolumuza devam edeceğiz.

Bu kiralık katiller çetesinin sonu da tıpkı bir asır önce bölgede sırtını bir takım güçlere dayayıp canlar yakanlardan farklı olmayacaktır. Türkiye, 81 milyon vatandaşı ile rabiasına sıkı sıkıya sarılmış bir ülkedir.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE ÜLKEMİZ YENİ BİR DÖNEMİN İÇİNE GİRİYOR"

Cumhur İttifakı ile ülkemiz yeni bir dönemin içine giriyor. Kardeşliğimizi ittifak ile tüm Türkiye'de ispatlamış olacağız."

Ayrıntılar geliyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • HATAYLI 01 Nisan 2018 17:58 Nne dediği hiç önemli değil… Cumhurbaşkanı gene tatilde!...................AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Kongresinde konuşuyor...........

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