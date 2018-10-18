Moldova cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında söz verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile İcra Komitesi binasında gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında söz alan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, "Moldova'nın, Gagauz bölgesine verdiği özerk statü kanunlarının tam olarak çalışması için elimden geleni yapacağım." dedi.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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