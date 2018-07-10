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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın ardından ikinci yurt gezisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi. Erdoğan, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davası olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 22:11 - Güncelleme: 10-07-2018 22:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli meselesi olduğunu söyleyerek, asıl gayenin adada adil ve kalıcı bir çözüm bulunması olduğunu kaydetti. Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs Türkünün çözümsüzlüğün mağduru olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi. İkili görüşmenin ardından konuşan Erdoğan, KKTC'yi Doğu Akdeniz'in bir çekim merkezine dönüştürerek kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Her zaman Kıbrıs Türkünün yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Özellikle adayı en büyük ihtiyacı olan suyla buluşturduk. Bu hayat suyunun ulaştırılmasıyla hem sizi stratejik olarak üstün kılmaya hem ekonominize büyük katkı sağlanmasına yönelik çok önemli bir adım attık.

Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de çekim merkezine dönüştürerek kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkartmak ilk hedefimizdir. Bu ortak anlayışla, ortak akılla devam edecektir.  Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı ile gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede gündemimizden pek çok konuyu ele aldık. Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinde gelinen aşama konusunda bir durum değerlendirmesinde bulunduk. Ayrıcı Sayın Başbakan ve hükümetiyle buluşma fırsatını çalışma yemeğinde bulduk.

Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir. Biz Türk tarafı olarak son 50 senedir her türlü çabayı gösterdik. Gayretlerimize rağmen adada kapsamlı çözümü hedefleyen süreçlerin sonuncusu tam bir yıl önce Kıbrıs konferansının sonuçsuz kalmasıyla ne yazık ki sona erdi. Bunun sebebi ise Kıbrıs Rum Kesiminin adanın tek sahibi olarak görmeye devam etmesi, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde ortaklık kurmaya ve siyasi gücü paylaşmaya yanaşmamasıydı. Aradan geçen bir yılda Rumların bu tavrı değişmedi.

Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur edemedikleri konusunda artık kimsenin şüphesi olmamalıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru olmasına asla göz yummayacaktır. Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum Devleti'nde azınlık haline getirilmesine de asla izin vermeyecektir. Doğu Akdeniz'de istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacak bir çözüme özellikle çabalarımızı kararlılık ve iyi niyetle yapıcı katkılar sağlayarak sürdürdük, sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bu sürecin seyrinden bağımsız olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de her koşulda Kıbrıs Türkünün yanında olacağız. "

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 23:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs milli davamız. hatta bizimdir ya halla halla.eyyyyy avrupa laaan:)

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