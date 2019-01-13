Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Ne dediler? Türkiye battı bitti. Yatırımlar durdu. Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor üretimler de devam ediyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'nın satılacağı iddiasına ilişkin de "Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar Tayyip Erdoğan böyle bir yola tevessül etmemiştir. Bundan sonra da etmez" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

- Şehrimiz ve istikbalimiz adına tarihi bir adım atıyoruz. Modernize edilen 2600-2700 çalışanın görev yaptığı fabrikanın açılış törenini gerçekleştireceğiz. İlk yerli 600 beygir gücündeki motorunun test çalıştırmasını yapacağız. Savunma sanayini bir üst lige taşıyacak BMC üretim ve teknoloji üssünün birinci kısmının temel atma törenini icra edeceğiz.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM: Tank fabrikası, zırhlı ara, ve askeri kamyon fabrikası, ticari kamyon fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi pek çok üretim hattı bulunuyor. Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak tüm etapları faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

"HEPSİNE İNAT YATIRIMLAR DEVAM EDECEK": -Ne dediler? Türkiye battı, bitti, yatırımlar durdu. Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de devam ediyor

- Bu ülkeye hazmedemeyenler isteseniz de istemeseniz de bu ülke bu millet dimdik ayakta

"TÜRKİYE- KATAR İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK": Burada Katar ve Türkiye işbirliği var, Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye-Katar işbirliği güçlenmeye devam edecek

Bu millet dayanışmanın önemine inanan, mazlumlara sahip çıkan bir millettir. Osmanlı'nın sağladığı adalet şemsiyesi farklı dinlere, milletlere barışı sağlamıştır

"CAYDIRICILIĞIMIZIN DAHA İYİ KONUMA GELMESİ LAZIM": Savunma sanayi alanında caydırıcılığımız mutlaka çok yüksek olmak durumunda. Kimi devletlerin askeri harcamaları geri plana atma lüksü olabilir. Ancak bizim tarihi, coğrafi sorumluluklarımız gereği böyle bir hakkımız, lüksümüz yoktur. Bizim caydırıcılığımızın teknolojiyle birlikte çok daha iyi bir konuma gelmesi lazım

"STRATEJİK ORTAKLARIMIZ BİZİ YARI YOLDA BIRAKTI": Savunma sanayisinde dışa bağımlılığın acısını çok çektik. Bunu en son 74 Kıbrıs'ta yaşadık. Stratejik ortaklarımız bizi yarı yolda bıraktı. Şimdi bunlardan kurtulduk. Bırakın parasını ödediğimiz uçakları teslim almayı, periyodik bakım için gönderdiğimiz uçakları bile geri göndermediler. Hangarlarda bekleyen uçaklar için depo ücreti ödemek zorunda bırakıldık

"KENEVİR ÜRETİMİNE YENİDEN BAŞLIYORUZ": Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayıp cayır afyon ekiyordu.Yeniden bir kenevir ekimi süreci başlatacağız. Çünkü bunun çok farklı alanlarda çok farklı faydalarını göreceğiz

- Savunma sanayisinde 2002'de yüzde 80'leri bulan dışı bağımlılık oranını yüzde 35'lere düşürdük

- Dün Ukrayna ile 6 İHA satışına yönelik mutabakata varıldı

- Savunma sanayisinde yalnızca kamu kaynaklarıyla başarı sağlamak mümkün değil

- Milli projeleri sabote edenler, ülkemiz savunma sanayini on yıllarca bir avuç yabancıya emanet edenler şimdi utanmadan politikamızı eleştiriyor

"FABRİKANIN SATILMASI YALANINI UYDURARAK, KESİNLİKLE BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL": -Ben şahsen tank palet fabrikasında çalışan kardeşlerim başta olmak üzere hiç kimsenin CHP'nin yalanlarına itibar etmediğini biliyorum. Öncelikle fabrikamızın satılması yalanını uydurarak, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. buna inananlara üzülüyorum. Kusura bakmasınlar Tayyip Erdoğan böyle bir yola tevessül etmemiştir. Bundan sonra da etmez. Burada çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarında bir eksilme olmayacaktır. Aldığımız kararın gayesi fabrikanın üretkenliğini ve gücünü artırmaktır. Oradaki fabrikanın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacak

- Seka kağıt fabrikasını özelleştirdik. Çalışanları Kocaeli Belediyesinde istihdam ettik. Oranın arazisi de bir nevi millet bahçesi haline geldi