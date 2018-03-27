Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de bir telefon görüşmesi yaptı.
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