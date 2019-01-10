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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti. CHP'li Ekrem İmamoğlu görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 17:54 - Güncelleme: 10-01-2019 17:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. Görüşmenin ardından İmamoğlu görüşmeyle ilgili basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparken Erdoğan'ın oyuna talip olduğunu kendisine ilettiğini söyledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında görüş alışverişinde bulunmak üzere İstanbul'un eski belediye başkanlarıyla bir araya gelmek istediğini açıklamıştı. Bu kapsamda Nurettin Sözen ve Bedrettin Dalan ve Kadir Topbaş'la görüşen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu istemişti.

Teklifi kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti. 

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Faydalı ve güzel görüşme oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanına. Siyasi faklılıklara rağmen iyi diyalog iz bırakır. Kendisinden oyunu istedim." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan görüşme sonrası açıklama: Sayın Cumhurbaşkanımızla çok güzel bir sohbet etti. İstanbul'la ilgili tecrübe ve tavsiyelerini dinledik. Çok kıymetli anektodları vardı. Bizim amacımız en az hatayla süreci başlatmak. Bu anlamıyla çok faydalı bir görüşme oldu. Çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanına.

"FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"

Bizim de kendi çalışmalarımızda olan kendilerine bu anlamdaki kaygılarını sorduğumuz, kendilerinin fazlaca dile getirdiği dikey yapılaşma konusunda, İstanbul'un dönüşüme muhtaç olduğunu, bu kavramın İstanbul'u rahatsız etmemesi konusunda açıkçası fikir birliğine vardık. Somut bir fikir birliği yarattığımız bir kavram oldu.

"İYİ DİYALOGLAR MUTLAKA İZ BIRAKIR"

Göreve ilk başladığı yıllardaki sadece hizmeti değil kendi dönemlerindeki ilgi alaka, vatandaşla iletişim kurma noktasındaki başarı ve becerilerinden bahsettiler. Ben de bunu teyit ettim. O dönem şahidiyim. Siyasi farklılıklar olabilir ama iyi davranışlar, iyi diyaloglar mutlaka iz bırakır. Bunu beyan ettim kendilerine.

"HERKES TARAFINDAN BİLİNMESİNİ İSTERİZ"

Seçimin çok adil, saygılı, seviyeli bir ortamda gerçekleşmesinde karşılıklı sohbetlerimiz oldu. Sayın Meclis Başkanımızla telefon görüşmelerimizi, sohbetimizi ve bunun da bu şekilde devam etmesi konusunda niyetimizi ilettik, kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. İhtiyaç duyulursa biz zaman içerisinde İstanbul'da projemiz varsa, uygun ortamımız varsa anlatmaktan çekinmeyiz, zevk duyarız. İstanbul için üreteceğimiz ne varsa herkes tarafından bilinmesini isteriz. Kendileri de İstanbullu.

İSTİFA POLEMİĞİ İÇİN NE DEDİ?

Sayın Meclis Başkanımızın takdiri, onu bilemem. İşin o yönünü ben bilemem. O yöndeki telkinim şu olabilir, sayın Meclis Başkanı kendi makamıyla İstanbul sokaklarında zorlanabilir. Kalabalık bir heyetle gezmek zorunda kalabilir. Benim tavsiyem büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gezmesidir.

"BU SEÇİMDE OYUNU İSTEDİM"

5 yıl hizmet edersem sayın Cumhurbaşkanı da bir sonraki seçimde bana oy verir demiştim. Bu seçimde oyunu istedim, gülümsedi. Şu anda iki titri var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak. Zorluğunu biliyorum ama Cumhurbaşkanı olarak oyunuza talibim dedim.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 10 Ocak 2019 19:53 Örnek bir davranis. Kesinlikle kazanan belediye baskan adayi.

    CEVAP YAZ 4 1
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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