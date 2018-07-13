Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Meclis'te konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri cuma namazını Hacı Bayram Camii'nde kıldı. Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde 1. Meclis'te tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlara hitaben konuşma yaptı. Erdoğan, "Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz." dedi.