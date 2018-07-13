Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Meclis'te konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyeleri cuma namazını Hacı Bayram Camii'nde kıldı. Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde 1. Meclis'te tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlara hitaben konuşma yaptı. Erdoğan, "Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz." dedi.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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