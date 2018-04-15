Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı 15 Temmuz'da nereye götürülecekti?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konggre yapılan salonun önünde toplanan partililere hitap eden Erdoğan, Afrin harekatında 4200'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşanan bir olayı paylaşan Erdoğan, "15 Temmuz'da Rodos'a götürelim dediler, dedim ki hayır. Uçağa binelim nereye gideceğimizi söyleyeceğim. İstanbul'a gelirken üzerimizde F-16'lar vardı." dedi. Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun "İktidara gelince tüm yatırımları durduracağız" sözlerine de isim vermeden cevap verdi.

"NEREYE GİDECEĞİMİZİ UÇAKTA SÖYLEYECEĞİM"... 15 Temmuz gecesi birisi Rodos'a götüreyim sizi dedi diyen Erdoğan, "Hayır, bize bu toprakta ölmek yaraşır dedim. Binin uçağa ben size nereye gideceğimizi uçakta söyleyeceğim dedim. Son ana kadar kimse bilmiyor. Pilota İstanbul'a dedim. İstanbul'da binler, onbinler bizi bekliyordu. Uçaklar, helikopterler üzerimizdeydi ne oldu? Biz Allah'tan başka galip yoktur dedik, işi bitirdik. Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz cennette. "şeklinde konuştu.