Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı 15 Temmuz'da nereye götürülecekti?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konggre yapılan salonun önünde toplanan partililere hitap eden Erdoğan, Afrin harekatında 4200'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşanan bir olayı paylaşan Erdoğan, "15 Temmuz'da Rodos'a götürelim dediler, dedim ki hayır. Uçağa binelim nereye gideceğimizi söyleyeceğim. İstanbul'a gelirken üzerimizde F-16'lar vardı." dedi. Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun "İktidara gelince tüm yatırımları durduracağız" sözlerine de isim vermeden cevap verdi.

"NEREYE GİDECEĞİMİZİ UÇAKTA SÖYLEYECEĞİM"... 15 Temmuz gecesi birisi Rodos'a götüreyim sizi dedi diyen Erdoğan, "Hayır, bize bu toprakta ölmek yaraşır dedim. Binin uçağa ben size nereye gideceğimizi uçakta söyleyeceğim dedim. Son ana kadar kimse bilmiyor. Pilota İstanbul'a dedim. İstanbul'da binler, onbinler bizi bekliyordu. Uçaklar, helikopterler üzerimizdeydi ne oldu? Biz Allah'tan başka galip yoktur dedik, işi bitirdik. Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz cennette. "şeklinde konuştu.

  • Güncel 15 Nisan 2018 15:50
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı 15 Temmuz'da nereye götürülecekti? videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro